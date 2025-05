Bild: GoTürkyie

Promotion

Türkei für Anfänger: Die schönsten Spots & antiken Kulturstätten

Eine Stadt schöner als die andere und dazwischen die Antike, die Küste und das Meer: So könnte die kürzeste Türkei-Beschreibung lauten. Aber keine Angst, wir gehen in die hübschen Details und schauen uns zwei Städte genauer an – inklusive Wander-Kultur-Tipp.

Wer in seinen Ferien eine Zeitreise in die Antike machen möchte, denkt wohl nicht an die Türkei. Das ändern wir jetzt! Denn die Türkei hat historische Schätze zu bieten, die dich verzaubern werden.

Selbstredend gehört das Baden – ob im Meer oder an der Sonne – bei deinen Türkeiferien dazu. Die beiden Destinationen Bodrum und Dalaman sind nahezu perfekt gelegen, um die wunderschönen Spots am ägäischen Meer und Zeitzeugen der Antike zu entdecken.

Bild: GoTürkyie

Die zwei Destinationen im Flugmodus

Reise-Facts

Zürich – Dalaman 2170 Km, Flugzeit 02:40 Std, Flughafen DLM

Zürich – Bodrum 1940 Km, Flugzeit 02:35 Std, Flughafen BJV.

Beste Reisezeit: Juni bis Oktober

Ferien im spektakulären Bodrum

Ein atemberaubender Blick auf die Inseln der Ägais, an den Hängen schneeweiss gekalkte Häuschen, die malerische Bucht, Gassen, die sich unter Mandarinen-, Feigen- und Quittenbäumen entlangschlängeln: Das ist Bodrum.

Bild: GoTürkyie

Das Hafenstädtchen auf der gleichnamigen Halbinsel Bodrum hat eine bewegte Geschichte, die bis zurück in die Antike reicht.

Was du in und um Bodrum nicht verpassen solltest

Bodrum beherbergt eine Fülle an historischen Bauten. Darunter das antike Theater von Halikarnassos. Mit seinen Dimensionen ist es wahrlich beindruckend: Bis zu 13’000 Zuschauer fanden einst im Theater Platz. Auch heute finden hier wieder Veranstaltungen und Konzerte statt.

In Bodrum hast du die einmalige Gelegenheit, eines der sieben Weltwunder der Antike zu sehen: Die Ruinen des Mausoleums von Halikarnassos zeugen von eindrücklicher Baukunst. Es wurde zwischen 368 und 350 v. Chr. als Grabstätte für König Mausollos II. erbaut.

Unbedingt gesehen gehört das Bodrum Castle. Die am Meer gelegene Burg aus dem frühen 15. Jh. ist das Wahrzeichen der Stadt und wartet mit einem weitläufigen Museum für Unterwasserarchäologie auf.

Bild: GoTürkyie

Übernachten wo’s am schönsten ist

In Bodrum hast du die Gelegenheit, dich gediegen verwöhnen zu lassen. Logisch, denn hier lässt sich exzellent essen, luxuriös nächtigen und mit den Jachten im Hafen kommt garantiert auch bei dir ein Gefühl von Luxus auf. Hier findest du die besten Übernachtungstipps mit aussergewöhnlichen Hotels und Resorts.

Bild: GoTürkyie

Dalaman: Der perfekte Ausgangspunkt

Die Stadt Dalaman liegt im Süden der Türkei zwischen ägäischer Mittelmeerküste und Taurusgebirge. Sie bietet dir einen idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge ins Umland.

Bild: GoTürkyie

Highlights rund um Dalaman

Ob Naturjuwelen oder antike Bauwunder, rund um Dalaman erwarten dich viele sehenswerte Spots. Die folgenden solltest du dir keines Falls entgehen lassen:

Unweit von Dalaman liegt die malerische Stadt Fethiye. Sie ist berühmt für die lykischen Felsengräber, welche die Lykier im 4. Jh. v. Chr. in die Felsen gehauen haben

Die Ruinenstadt Kaunos am Westufer des Dalyan-Flusses mit den lykischen Königsgräbern im Fels und das Naturschutzgebiet von Dalyan mit den Meeresschildkröten.

Das Schmetterlingstal zählt zu den schönsten Buchten der Türkei. Seinen Namen trägt das Tal dank den über 80 Schmetterlingsarten, die dort heimisch sind. Die lauschige Bucht ist mit dem Boot von Ölüdeniz erreichbar.

In Ölüdeniz befindet sich die Blaue Lagune - eine der schönsten im Land. Das türkisblaue Wasser lädt zum Baden und Schnorcheln ein und die weissen Sandstrände vor üppig grünen Wäldern versprechen Entspannung pur.

Die Küstenstadt Marmaris mit ihren malerisch weissen Häuserzeilen und der traumhaften Promenade liegt gerade mal 90 Auto- oder Busminuten von Dalaman entfernt und ist unter Foodies ein echter Geheimtipp. Nach einem erlebnisreichen Tag lässt du dich einfach in einem der hübschen Restaurants am Wasser kulinarisch verwöhnen und gönnst dir mit Blick auf die Segelboote und Jachten einen bunten Mezze-Teller.

Bild: GoTürkyie

Wandern, baden und Geschichte erleben

Wer Wander- mit Badeferien und Kulturerlebnissen kombinieren will, ist mit dem Lykischen Weg an der Südküste bestens bedient. Der über 500 Kilometer lange Fernwanderweg zählt zu den beliebtesten der Welt. Die 26 Etappen liegen zwischen dem Küstenort Fethiye und der bekannten Hafenstadt Antalya. Auf dem idyllischen Weg wanderst du grössten Teils entlang der felsigen Küste und grünen Pinienwälder und hast die Gelegenheit in lauschigen Buchten mit weissem Sand zu baden sowie mehrere antike Städte zu besuchen.

Bild: GoTürkyie

Zu den Highlights zählen etwa die Ruinenstadt Xanthos und der dazugehörige Tempelbezirk Letoon, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählen, die antike Küstenstadt Patara als Geburtsstadt des heiligen Nikolaus und die lykische Ruinenstadt Myra. Sie ist bekannt für ihre Felsengräber und als Wallfahrtsort, da der heilige Nikolaus, als Bischof von Myra dort wirkte.

Fluginformationen: Edelweiss fliegt von Juli bis Oktober wöchentlich nach Dalaman und von Juni bis Oktober mehrmals wöchentlich nach Bodrum.