Bild: Loren Bedeli

Diese phänomenale Rundreise durch Marokko wird dich verzaubern

Marokko, das Land der Farben und Düfte, lockt mit unendlichen Sonnenuntergängen und Traumlandschaften. Doch damit nicht genug: Das reiche Kulturerbe des nordafrikanischen Landes wird dich verzaubern. Pack die Koffer und komm mit auf eine unvergessliche Reise!

Für diese Flugmodus-Ausgabe haben wir eine ganz besondere Tour zusammengestellt – die vier Königsstädte inklusive. Der Grund ist ganz einfach: Die überschaubaren Distanzen zwischen den Städten laden ein, Marokko auf einer Rundreise zu entdecken. Lehn dich zurück, geniesse und tanke Vorfreude auf eine unvergessliche Reise.

Bevor wir starten, gibt’s wie immer:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Agadir 2578 km, Flugzeit 03:40 Std., Flughafen AGA

Zürich – Marrakesch 2255 km, Flugzeit 03:10 Std., Flughafen RAK

Beste Reisezeit: Von August über das Winterhalbjahr bis in den Juni hinein.



Bild: Loren Bedeli

Wir starten in Agadir

Eins vorweg: Du kannst die Rundreise genauso gut in umgekehrter Reihenfolge machen und in Marrakesch startet. Hier aber starten wir in der Küstenstadt Agadir. Sie bietet die perfekte Gelegenheit, um am Strand erstmal in Ferienstimmung zu kommen. Surf-Fans finden 30 Autominuten entfernt in Taghazout einen der beliebtesten Surf-Spots Nordafrikas.

Bild: Loren Bedeli

Von Agadir aus kannst du verschiedenste Touren in die Sahara buchen. Immer inklusive: das Mittagessen bei einer Gastfamilie. Serviert wird der traditionelle marokkanische Schmortopf Tajine. Er wird in verschiedensten Varianten mit Gemüse, Gewürzen und unterschiedlichen Fleischsorten zubereitet.

bild: Loren Bedeli

Hier findest du weitere Tipps für Ausflüge rund um Agadir.

Übrigens: Bestimmt hast du schon mal die Bezeichnung «Berber» für die indigene Bevölkerung gehört. Aber hast du gewusst, dass sich das Volk selbst Imazighen nennt, was «die Freien» bedeutet?

Über Casablanca nach Rabat

Nach drei bis vier Tagen geht die Reise weiter nach Casablanca. Hier machst du tagsüber Pause und kannst dabei am Meer entspannen oder bestaunst die grösste Moschee Afrikas, die Hassan II Moschee.

Eine kurze Autofahrt führt dich in Marokkos Hauptstadt Rabat. In der Küstenmetropole, die auch Residenz des Königs und eine der vier Königsstädte ist, verbringst du zwei bis drei Tage. Nebst einem Bummel durch die Altstadt – die Medina – hast du hier die Gelegenheit, einen authentischen marokkanischen Kochkurs zu buchen. In zwei bis vier Stunden erhältst du einen Einblick in diese besondere Küche mit ihren unverwechselbaren Gewürzen und Düften.

Bild: Simon Bradfield

Was du in Rabat nicht verpassen darfst: Den frühmorgendlichen Spaziergang durch das älteste und wohl eindrucksvollste Stadtviertel, die Kasbah des Oudaïas mit ihren imposanten Stadtmauern und den weiss-blau getünchten Häusern.

Weiter geht’s nach Meknès

Rund zwei Stunden dauert die Autofahrt in die nächste Königsstadt Meknès, «die Stadt der hundert Minarette». Hier legst du einen gemütlichen Zwischenstopp ein und erkundest die malerische UNESCO-Welterbe-Altstadt.

Kulinarik-Tipp: Das Restaurant Dar Baraka mitten in der Altstadt serviert authentische marokkanische Gerichte von Tajine über Couscous bis zur Pastilla. Bei Letzterem handelt es sich um eine salzig-süsse Fleischpastete.

Bild: Loren Bedeli

9000 Gassen in Fès

Zum Übernachten fährst du eine Stunde weiter nach Fès in die dritte Königsstadt. Das Highlight: Die grösste und älteste Medina Marokkos mit beinahe 9000 Gassen. Ein faszinierendes Labyrinth, das all deine Sinne anregt – insbesondere die eindrücklichen und geruchsintensiven Gerbereien, die Chouara Tanneries.

Bild: Loren Bedeli

Von Fès nach Marrakesch

Die Autofahrt von Fès über Ifrane und Beni-Mellal nach Marrakesch dauert gut einen Tag. Wahlweise übernachtest du in Beni-Mellal. Oder aber du fährst über Rabat und Casablanca nach Marrakesch, was etwa zwei Autostunden spart.

Bevor wir gleich unser letztes Ziel Marrakesch erreichen, findest du hier weitere Infos über die vier Königsstädte.

Willkommen in Marrakesch, der vierten Königsstadt

Marrakesch – die rote Stadt: Sie ist schillernd, laut, hektisch und atemberaubend! Nirgends sonst findest du eine schönere Vielfalt an Souks. Diese traditionellen Märkte bilden das Herz der Stadt und erstrecken sich über mehrere Stadtviertel. Von Lebensmitteln über Kleider bis hin zu Möbeln und Teppichen gibt es hier nichts, was es nicht gibt. Übe schon mal zu feilschen!

Bild: Loren Bedeli

Hier findest du die besten Tipps für einen unvergesslichen Bummel durch die Souks.

Zum Schluss zwei Tipps für Tagesausflüge ab Marrakesch

Im nahegelegenen Ourika Tal findest du das «Paradis du Safran». Bei einem Tagesausflug kannst du sogar lernen, traditionelles marokkanisches Brot zuzubereiten.

Bild: Loren Bedeli

Die Stadt Aït-Ben-Haddou am Fusse des hohen Atlas liegt knapp 200 Kilometer südöstlich von Marrakesch. Mit ihren beeindruckenden Lehmbauten gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und bietet durch ihre Hanglage schon von Weitem einen faszinierenden Anblick.

Bist du bereit für Marokko? Dann Abflug!

