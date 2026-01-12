Bild: Travelling Thilo

Diese 3 Dinge machen Jamaika zu eurem Ferienparadies – und zwar genau jetzt

Wenn es eine Insel gibt, die sich Ferienparadies nennen sollte, ist es wohl Jamaika. Allerdings haben Touris in unseren Breitengraden dieses karibische Naturjuwel noch nicht wirklich auf dem Radar. Gut für dich! Nutze die Gunst der Stunde – wir zeigen, was du dir keines Falls entgehen lassen darfst.

Geht es dir auch so? Über Jamaika sprechen oder schreiben geht eigentlich nicht, ohne dass man im Kopf Reggea Vibes hört (ob sie nun von Bob Marley, Coffee oder Phenomden kommen).

Grade dieses mitreissende Reggae-Wummern in Kombination mit der karibischen Lebenslust lassen auf Jamaica im Nu ein entspanntes Feriengefühl aufkommen. Doch zuerst wie immer:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Montego Bay 8520 km, Flugzeit 11 Std, Flughafen MBJ

Beste Reisezeit: Winter und Frühjahr für bestes Bade- und Wanderwetter.



Was du in diesem Inselparadies nicht verpassen darfst?

Natürlich das Essen! Denn in einem Land voller Lebensfreude und Feelgood Beats kann es eigentlich nur gutes Essen geben. Ob das Nationalgericht aus der Ackee-Frucht mit getrocknetem Kabeljau und frischem Gemüse, oder der Jamaican Pepperpot, ein würziger Eintopf mit gepökeltem Rind- und Schweinefleisch, Jamaikas Kulinarik hält für jeden Gusto ein Gericht bereit.

Unbedingt probieren: die Ital-Küche. Diese gesunde Kochweise geht auf die Rastafaribewegung zurück und orientiert sich an einem bewussten Lebensstil. Auf rotes Fleisch und teils sogar Salz wird verzichtet. Dafür wird mit viel Gemüse und frischen Kräutern und Gewürzen gekocht.

1 Entdecke Wald und Wasser dieser einzigartigen Traumlandschaft

Jamaikas Natur ist einfach unglaublich schön! Warum? Weil hier auf engstem Raum ursprünglicher Regenwald auf idyllische Sandstrände und türkisklares Meer trifft; zahlreiche Flüsse durchziehen die Wälder und immer wieder bieten tosende Wasserfälle ein überraschendes Naturschauspiel. Worauf wartest du?

Für Outdoor-Fans hat Jamaika allerhand zu bieten! Wie wär’s beispielsweise mit einer Tour mit dem Bambus-Floss auf dem Rio Grande? Der grosse Fluss im Osten Jamaikas führt dich mitten durch unberührte Urwälder. Im Tal erwartet dich aber auch ein Wanderwegnetz, auf dem du diese üppige Tier- und Pflanzenwelt zu Fuss erkunden kannst.

Ein absolutes Naturhighlight ist der Blue Mountain Peak und der gleichnamige Nationalpark. Geübte Wandervögel machen die vierstündige Tour auf den höchsten Gipfel der Insel, den 2’256 Meter hohen Blue Mountain Peak. Der Trail führt mitten durch das UNESCO-Weltnaturerbe: die unberührten Primärwälder des Nationalparks. Hier lassen sich über 200 Vogelarten beobachten.

Nebst seiner Lebenslust und guten Vibes ist Jamaika auch bekannt für sein duftendes schwarzes Gold – den Kaffee. Eine Kaffeedegustations-Tour ist deshalb vergnügliche Pflicht. Mindestens einen halben Tag solltest du einplanen, um in die Kultur des Kaffeeanbaus mitten im Dschungel einzutauchen.

Kein Tipp, sondern ein absolutes Muss: Ein Besuch der Dunn’s River Falls westlich von Ocho Rios. Die Wasserfälle zählen zu den bekanntesten und schönsten der Insel und ganz nebenbei kannst du einen Abstecher an den gleichnamigen Strand machen. Hier findest du zudem einen super Überblick über die eindrücklichsten Wasserfälle der Insel.

2 Baden an den schönsten Stränden Jamaikas

Bis April herrscht auf Jamaika traumhaftes Badewetter. Und das Beste: Im Osten der Insel erwarten dich einige der schönsten Strände aufgereiht wie auf einer Perlenkette. Mach einfach Strand- statt Insel-Hopping. Welcher Strand ist dein Favorit?

Frenchmans Cove Beach – feiner weisser Sand und kristallenes Meerwasser, Filmkulisse für Tom Cruise und Cameron Diaz.

– feiner weisser Sand und kristallenes Meerwasser, Filmkulisse für Tom Cruise und Cameron Diaz. Winnifred Beach – das gutversteckte Schnorchel-Mekka mit seichtem Wasser für die Kids.

– das gutversteckte Schnorchel-Mekka mit seichtem Wasser für die Kids. Boston Beach – das Surfparadies mit viel Wind und konstanter Brandung.

– das Surfparadies mit viel Wind und konstanter Brandung. Dunn’s River Fall Beach – Sandstrand inklusive Wasserfallspektakel

– Sandstrand inklusive Wasserfallspektakel Turtle Beach – der perfekte Familienstrand. Super, um kleine Fische zu beobachten.

Für alle Strand-Highlights im Überblick geht’s hier entlang.

3 In den allgegenwärtigen Reggae Beat eintauchen

Jamaikas Hauptstadt Kingston war und ist das musikalische Epizentrum von Reggae und Dancehall. Ob bei einem Fest, mitten in den Strassen oder auf dem Markt – zu fast jeder Stunde lässt sich in dieser Stadt ein Konzert erleben. Die Partys, Dance Crews und DJs geniessen nicht selten Kultstatus. Gut zu wissen: Auf ein bisschen Verruchtheit musst du dich gefasst machen in Kingston. Bleib also achtsam.

Hier erfährst du die spannendsten Facts über die einzigartige Geschichte des Reggaes und wie er Jamaika prägt.

Reggae-Tipp: An der Hope Road in Kingston findest du das Wohnhaus von Bob Marley, das heute ein Museum ist. Am besten verbindest du den Besuch mit einem Abstecher zu den legendären Tuff Gong Studios.