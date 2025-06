bild: Visit St. Pete-Clearwater

In St. Pete-Clearwater erlebt ihr die ultimativen Florida-Ferien!

Die schönsten Sandstrände, fantastische Outdoor-Abenteuer, eine bunte Kulturszene und Essen, das die Seele freut: St-Pete/Clearwater in der Tampa Bay ist DIE Destination, um Florida von seiner ganz besonderen Seite zu erleben. Die Highlights und To-dos auf einen Blick.

Florida ist eine dieser grandiosen Feriendestinationen, die einfach alles bieten, was du dir von unvergesslichen Bade- und Outdoor-Ferien wünscht. Und das Beste: Lebendige Kultur und pure Gaumenfreuden gibt’s gleich dazu. Die ideale Destination, um all das zu geniessen ist die Region St. Pete-Clearwater an Floridas Golfküste.

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Tampa Bay 7630 Km, Flugzeit 10 Std, Flughafen TPA

Beste Reisezeit: Einfach das ganze Jahr!



Vom Flughafen Tampa Bay erreichst du die Halbinsel von St. Pete (Saint Petersburg) und Clearwater in 30 Autominuten. Die Region in der Tampa Bay wird meist als St. Pete-Clearwater bezeichnet. Was du hier keinesfalls verpassen darfst:

Sonne tanken an Amerikas beliebtesten Stränden

Sie sind einzigartig und ziemlich berühmt: Zum einen der legendäre Clearwater Beach, zum anderen der wunderschöne St. Pete Beach direkt am Golf von Mexiko. Beide wurden mehrfach zu den schönsten Stränden Amerikas gekürt und zählen sogar zu den besten weltweit.

Hier findest du zuckerweissen Sand, smaragdgrünes Wasser, Strandrestaurants vom Feinsten und insbesondere in St. Pete Beach eine Community mit viel Herzlichkeit und eine entspannte Atmosphäre. Wer Action mag, mietet sich ein Stand-Up-Paddle-Board oder macht eine Bootstour zu den Delfinen vor der Küste.

2 Extra-Tipps für Familien: Der Splash Harbour Park bietet mit seinen Wasserrutschen und der Wasserwelt für Kids jeden Alters eine willkommene Extraportion Fun. Einen ruhigeren Ausflug bietet das Clearwater Marine Aquarium, das Kinder wie auch Erwachsene mit einer faszinierenden Unterwasserwelt in seinen Bann zieht.

Das Outdoor-Mekka direkt vor der Haustür

In St. Pete-Clearwater wartet eine riesige Auswahl an Outdoor-Aktivitäten, die dich in dieses einzigartige Naturparadies aus Mangrovenwäldern, Dünen- und Süsswasserlandschaften führen. Unsere Favoriten im Überblick:

Stand-up-Paddling im Weedon Island Preserve Wasserschutzgebiet. Hier kannst du durch Mangroventunnels paddeln und hautnah Wildtiere beobachten.

Mit dem Kajak im Fort De Soto Park Florida-Seekühe, Watvögel und andere einheimische Tiere entdecken.

Florida-Seekühe, Watvögel und andere einheimische Tiere entdecken. Die Festungen aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg im Fort de Soto Park und auf der Insel Egmont Key erkunden.

erkunden. Zu Fuss durch einen oder mehrere der einzigartigen Naturparks wandern. Besonders empfehlenswert, um die charakteristische Natur und Tierwelt Floridas zu erkunden: Der Boca Ciega Millennium Park , das Brooker Creek Preserve und der Caladesi Island State Park . Letzterer bietet sich auch für Bike-Touren und Camping an.

, das und der . Letzterer bietet sich auch für Bike-Touren und Camping an. Eine Partie Golf gehört zu Florida-Ferien einfach dazu. Auf welchem der gepflegten Golfplätze du abschlägst, spielt dabei gar keine so grosse Rolle.

Lass die lebendige und bunte Kunstszene auf dich wirken

Wusstest du, dass in St. Pete das grösste Dalí Museum ausserhalb Spaniens steht? Es gehört nicht nur wegen der legendären Kunst Salvador Dalís besucht, sondern auch wegen seiner eindrücklichen Architektur. Überhaupt bietet St. Pete-Clearwater eine lebendige und vielseitige Kunst- und Kulturszene, die sich nebst den Galerien, Kunstmuseen, lokalen Theatern und Konzerten auch in der einmaligen Streetart zeigt.

Nicht verpassen: Die Chihuly Collection im Morean Arts Center. Die Ausstellung zeigt 18 atemberaubende Installationen des renommierten Künstlers Dale Chihuly. Das Besondere: Die Architektur wurde auf die Kunst ausgerichtet. Hier findest du übrigens noch weitere spannende Museen in der Tampa Bay.

Extra-Tipp: Am Pier 60 in Clearwater solltest du mindestens einmal den «Sunsets at Pier 60» besuchen. Immer zur Sonnenuntergangszeit zeigen Strassenkünstlerinnen und -künstler und Kunsthandwerkerinnen und -handwerker ihr Können und bieten jede Menge Unterhaltung.

3 ganz besondere Städtchen in der Tampa Bay

Eine Sightseeingtour in Dunedin solltest du dir keinesfalls entgehen lassen. Beim Besuch dieses schottisch geprägten Städtchens erlebst du das einfache, ruhige Florida. In der Innenstadt findest du ein Mini-Paradies an tollen Brauereien, die du zu Fuss besuchen kannst.

Die Schwammhauptstadt der Welt heisst Tarpon Springs und mit ihrem griechischen Erbe strahlt sie einen besonderen mediterranen Charme aus. Selbstredend findest du hier nicht nur die berühmten Schwammtaucher, sondern auch erstklassiges Seafood.

Gulfport ist bekannt für seine Feste, von denen fast täglich eines stattfindet, sei es in Form einer Parade oder eines Markts. Das bunte Küstenstädtchen gilt als Rückzugsort der LGBTQ+-Community in der Tampa Bay. Gut zu wissen: Einen Besuch ist Gulfport auch wegen seiner guten und aussergewöhnlichen Restaurants und Bars wert.

