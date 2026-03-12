Magerquark: Gewusst wie, wirds richtig sexy. bild: Manuel Zingg/Swissmilk

So hast du Magerquark noch nie gegessen

Magerquark: Klingt nach «Ich ess das nur, weils gesund ist.» Bis heute. Denn: Magerquark kann viel mehr: cremig, fluffig, crunchy, süss, salzig – und ja, sogar Big Mac Style. Wir zeigen dir 4 Rezepte, mit denen du Magerquark neu entdeckst.

Magerquark – das steckt drin: - Fett: 0,2g/100g – damit darf sich Magerquark laut Gesetz sogar fettfrei nennen.



- Protein: 9-11,5g/100g – Magerquark ist damit «high protein» und das ohne Zusätze, sondern von Natur aus.



Was das für dich heisst? Magerquark ist dein Held, wenn du viel Sport treibst oder abnehmen möchtest. Ach ja, und wenn du gerne schlemmst, wie unsere Rezepte beweisen.



Protein-Pancakes

bild: swissmilk

Pancakes? Logo, lieben eh alle. Ist aber natürlich sonst mehr guilty pleasure als Every-day-Zmorge. Bis jetzt. Diese Pancakes kannst du jeden Tag schlemmen oder beim nächsten Brunch dick auftrumpfen: Hier können auch all diejenigen zuschlagen, die direkt vor dem Brunch schon im Gym waren – und damit noch was Gutes für die Recovery tun. Geschmacklich: bombe! Mit Honig, Nüssen und Beeren on top wirds noch besser.



👉 Das Rezept



Big-Mac-Rolle (Low Carb)

bild: swissmilk

Low Carb, schon wieder so ein unsexy Word. Dieses Low-Carb-Rezept ist eins der feinsten der Welt, munkelt man. Hier ist sogar der Teig selbst gemacht und trotzdem liegt diese stabile Rolle in nur 35 Minuten vor dir (und deinem Besuch). Das ist fast schon wieder Fast Food – einfach in fein UND nahrhaft.

👉 Das Rezept

Milchschnitte mit Magerquark-Honig-Füllung

bild: swissmilk

Ja, in der gekauften Milchschnitte steckt tatsächlich echte Milch. Aber auch viele weitere Zutaten, die schwer auszusprechen sind. Kein gutes Zeichen. Hier weisst du, was drinsteckt. Eben z. B. Magerquark in der Füllung, die dann in den fluffigen Schoggi-Biskuitteig gestrichen wird. Favorite (Workout-)Snack und gefeiertes WG-Dessert, probiers aus.

👉 Das Rezept



Protein-Pizza

bild: swissmilk

WG-Abend? Date-Night? Netflix-Marathon? Diese Pizza liefert. Sicher nichts für Purist:innen, aber wir können es ja auch nicht allen recht machen. Dafür hat diese Pizza auch einfach zu viel zu bieten. Der Clou: Der Teig basiert auf Magerquark und wird so saftig, sättigend und extra proteinreich. Und du kannst ihn belegen mit allem, was dein Kühlschrank hergibt. Auch hier: Teig selbst gemacht und trotzdem in 35 Minuten auf dem Teller.



👉 Das Rezept