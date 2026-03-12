So hast du Magerquark noch nie gegessen
Magerquark – das steckt drin:
- Protein: 9-11,5g/100g – Magerquark ist damit «high protein» und das ohne Zusätze, sondern von Natur aus.
Was das für dich heisst? Magerquark ist dein Held, wenn du viel Sport treibst oder abnehmen möchtest. Ach ja, und wenn du gerne schlemmst, wie unsere Rezepte beweisen.
Protein-Pancakes
Pancakes? Logo, lieben eh alle. Ist aber natürlich sonst mehr guilty pleasure als Every-day-Zmorge. Bis jetzt. Diese Pancakes kannst du jeden Tag schlemmen oder beim nächsten Brunch dick auftrumpfen: Hier können auch all diejenigen zuschlagen, die direkt vor dem Brunch schon im Gym waren – und damit noch was Gutes für die Recovery tun. Geschmacklich: bombe! Mit Honig, Nüssen und Beeren on top wirds noch besser.
👉 Das Rezept
Big-Mac-Rolle (Low Carb)
Low Carb, schon wieder so ein unsexy Word. Dieses Low-Carb-Rezept ist eins der feinsten der Welt, munkelt man. Hier ist sogar der Teig selbst gemacht und trotzdem liegt diese stabile Rolle in nur 35 Minuten vor dir (und deinem Besuch). Das ist fast schon wieder Fast Food – einfach in fein UND nahrhaft.
Milchschnitte mit Magerquark-Honig-Füllung
Ja, in der gekauften Milchschnitte steckt tatsächlich echte Milch. Aber auch viele weitere Zutaten, die schwer auszusprechen sind. Kein gutes Zeichen. Hier weisst du, was drinsteckt. Eben z. B. Magerquark in der Füllung, die dann in den fluffigen Schoggi-Biskuitteig gestrichen wird. Favorite (Workout-)Snack und gefeiertes WG-Dessert, probiers aus.
Protein-Pizza
WG-Abend? Date-Night? Netflix-Marathon? Diese Pizza liefert. Sicher nichts für Purist:innen, aber wir können es ja auch nicht allen recht machen. Dafür hat diese Pizza auch einfach zu viel zu bieten. Der Clou: Der Teig basiert auf Magerquark und wird so saftig, sättigend und extra proteinreich. Und du kannst ihn belegen mit allem, was dein Kühlschrank hergibt. Auch hier: Teig selbst gemacht und trotzdem in 35 Minuten auf dem Teller.
