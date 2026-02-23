Promotion

Wetten, bei diesem Fleischmahl läuft dir das Wasser im Mund zusammen?

Keine Frage, gäbe es eine Schweizer Kochshow über Fleisch, müsste sie niemand geringeres als Metzgermeister Gérard Bigler himself moderieren. Kochkurs-Gewinner Martin gerät jedenfalls ins Schwärmen. Aber Achtung, wer dem Hobbykoch zuhört, will nur noch eins: Eine Berner Platte.

Eins vorweg: Das Video zum exklusiven Kochkurs «Typisch Bernerisch» mit Metzgermeister Gérard Bigler und Kochprofi Florina Manz vom Magazin «Geniessen» gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die traditionelle Berner Fleischküche zu bieten hat. Es ist herzhaft, es ist viel, es ist Passion!

Einer, der hier aus dem Nähkästchen oder besser Kochtopf plaudern kann, ist der Gewinner der watson-Kochkurs-Challenge Martin. Gemeinsam mit seiner Frau Elena hat er am exklusiven Kochevent in Bern teilgenommen – und geschlemmt.

Wie eine mitreissende Kochshow

Der Hobbykoch ist begeistert! «Gérard Bigler hat uns mit seiner Passion fürs Fleisch und seiner Liebe zum Metier total mitgerissen», erzählt er wenige Tage nach dem Kochkurs am Telefon. Und: Florina Manz sei eine sehr herzliche Gastgeberin und so hätten die beiden die Teilnehmenden sofort für sich gewonnen, berichtet Martin. Auf jeden Fall sei der Kurs Kochshow-würdig gewesen.

Aber klar, am Ende zählt vor allem das (Fest)Essen. Und das hatte es in sich!

Das Festmahl im Überblick

Martin kommt aus dem Aufzählen des bernerischen Menüs gar nicht mehr heraus: Berner Platte, Suure Mocke, Emmentaler Schafsvoressen, Berner Flammkuchen, Berner Zungenwurstchräpfli auf Rahmsuurchrut, Berner Zwiebelkuchen mit Seeländerli und Seeländerli-Lauchgipfel. Und das alles an einem Tag!

«Am Abend brauchten wir kein Znacht mehr», sagt Martin und lacht. Jedes Team hat ein Gericht zubereitet. Er und seine Frau waren Team «Berner Platte». «Wir haben dafür Speck, Rippli, Gnaggi, Zungenwurst und Seeländerli gekocht», erklärt der passionierte Hobbykoch. «Tatsächlich haben uns die Seeländerli am besten geschmeckt. Aber die anderen Gerichte waren auch top!»

Zungenwurst ohne Zunge

Martin kocht für sein Leben gern. «Für mich bedeutet kochen Enspannung und Kreativität», erzählt er. Nach einem anstrengenden Bürotag stehe er einfach gerne am Herd. Und dafür hat er aus dem Kochkurs einiges an Wissen aufgeschnappt: «Zum Beispiel, dass die Zungenwurst gar keine Zunge enthält, sondern so heisst, weil sie auf der Zunge zergeht.»

Auch dass man das Siedewasser salzen muss, wenn man darin Würste garen will, sei ihm neu gewesen. «Ungesalzenes Wasser entzieht beim Garen den Würsten die Aromen», erklärt Martin.

Im Kochkurs konnten die Teilnehmenden nicht nur solches Kochwissen aufschnappen. «Gérard hat uns auch viele spannende Fakten über die Herkunft und Geschichte der verschiedenen Fleischsorten erzählt», sagt der 60-Jährige.

Das Kochprogramm steht

«Jetzt wünscht sich meine Frau, dass ich einmal das Emmentaler Schafsvoressen koche. Ich bin selbst kein Fan von Lamm, aber für sie bereite ich das gerne zu» erzählt Martin weiter. Demnächst auf dem Programm steht auch der legendäre Suure Mocke, den er mehrere Tage in einer Rotwein-Essig-Lake einlegen will und dann langsam und bei tiefer Temperatur im Ofen schmort.

Für Martin steht fest: «Wer Freude hat am Kochen, sollte unbedingt mal einen Kochkurs von Gérard Bigler und Florina Manz besuchen.»

Und zum Schluss eine Prise Inspiration

Die Berner Fleischküche hält so einige Gaumenfreuden bereit. Auf der Rezeptseite der Familienmetzgerei Bigler findest du viele Eigenkreationen von Metzgermeister Gérard Bigler, die du einfach nachkochen kannst. Zum Beispiel Seeländerli im Cidre-Jus, Schwingerwurst mit Wirz im Blätterteig oder die Seeländerli-Bowl.

En Guete!