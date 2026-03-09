bild: zürich tourismus

Mit Böögg statt Samichlaus: Zürich hat jetzt ein neues Märlitram im Frühling

Eltern, Gottis, Grosspapis und Co. aufgepasst: Diesen Frühling könnt ihr den Kids eine Extrafreude machen! Zum ersten Mal überhaupt in der Zürcher Tramgeschichte können die Kinder bereits im März und April Märlitram fahren – und zwar mit dem Böögg. PS: Hier könnt ihr gleich schon Tickets gewinnen.

Good News aus der Limmatstadt – und was für welche! Diesen Frühling fährt erstmals das neue «Züri Märlitram» durch die Stadt. In der Führerkabine sitzt nicht wie in der Adventszeit der Samichlaus, sondern passend zum Sechseläuten im Frühling übernimmt der Böögg das Steuer.

Neue Geschichten vom Böögg und dem Sechseläuten

Im Frühling wird das beliebte Tram mit einem speziellen Frühlingslook durch die Innenstadt fahren. Und nicht nur das:

Während der sechs Wochen im März und April, in denen das Züri Märlitram fährt, bekommen die kleinen Fahrgäste von Erzählerinnen im Zunftkostüm drei verschiedene Geschichten zu hören.

Die Märli «Züri Leu & der Böögg - Geheimnis des Sechseläutens», «Wie die Zünfter den Böögg bauen» und die Geschichte aus dem Gastkanton Graubünden «Nesa und Fiorella» wurden eigens für diese Frühlingsfahrten geschrieben.

Einer der Auserwählten erzählt

«Toll finde ich, dass die Kinder dadurch die Tradition vom Sechseläuten, den Zünften und dem Böögg kennenlernen», sagt Guido Schweizer. Er ist einer der vier Tramfahrer, die das aussergewöhnliche Tram überhaupt fahren dürfen.

«Das Märlitram ist das älteste fahrende Tram in Zürich. Statt viel Elektronik hat es da vor allem viele Hebel, mit denen wir das Tram steuern», erklärt er. Deshalb brauche man für dieses Tram aus dem Jahr 1913 eine Spezialprüfung. Seit genau 20 Jahren ist Schweizer als Samichlaus und neu als Böögg mit dem Märlitram unterwegs.

Fast noch mehr Freude am Schneemann

Schweizer ist schon sehr gespannt auf sein Kostüm. «Eine Schneiderin hat für jeden von uns Fahrern ein eigenes Böögg-Kostüm gefertigt», sagt er und fügt gleich an: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Kinder fast noch mehr Freude an diesem Schneemann haben, denn vor dem Samichlaus haben immer ein paar von ihnen ein wenig Angst.» Es sei ja schliesslich der Samichlaus.

«Den Kindern eine riesige Freude machen»

Dass das Züri Märlitram im Frühling und das Märlitram im Advent auch in Zukunft für die Kinder unterwegs sind, geht auf die Initiative von Zürich Tourismus, Coop City und der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) zurück.

Tramchauffeur Guido Schweizer will noch lange mit dem Märlitram fahren. «Mich lässt das Märlitram nicht los, weil ich damit den Kindern eine riesige Freude mache. Es gibt fast nichts Schöneres als diese glücklichen Kinder, die einen umarmen», erzählt der passionierte Tramfahrer.

Tickets zu gewinnen

Und für alle unter euch, die es kaum erwarten können, ihre Kids, Gottemeitli, Göttibuebe, Neffen, Nichten, Enkel und Enkelinnen auf die Reise mit dem Züri Märlitram zu schicken, gibt es hier gleich 2x2 Tickets für die Fahrt mit dem Züri Märlitram zu gewinnen.

