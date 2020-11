Wer im US-Wahlen-Quiz unter 6 Punkte macht, muss diesen «Trumbo» übers Bett hängen

Quiz

1. Die ersten Fragen sind etwas einfacher. Danach ziehen wir den Schwierigkeitsgrad aber an. Wer wird Vizepräsidentin, wenn Joe Biden die Wahlen gewinnen sollte?

New York

4. Das Wahlsystem in den USA ist etwas «speziell». Nach der Wahl entsendet jeder Staat eine gewisse Anzahl Wahlmänner, die dann die Präsidentin wählen. Welcher Staat schickt die meisten Wahlleute?

5. In einigen Staaten ist der Ausgang der Wahlen schon ziemlich klar. In anderen nicht. In welchem der folgenden Staaten ist noch nicht sicher, wer gewinnen wird?

keystone District of Columbia

keystone Wyoming

keystone Maryland