Digga, kennst du die Top 10 der Jugendwörter 2022? Siuuu!

Die Jugendwörter des Jahres – oder der alljährliche Moment, an dem man mit Ende 20 merkt, dass man schon richtig alt ist. Natürlich nur im Vergleich, trotzdem: In den Sprachgebrauch von dann fast halb so alten jungen Menschen schleichen sich einstweilen kuriose Wörter ein, die oft komplett an den älteren Leuten vorbeiziehen.

Wie uns der Langenscheidt-Verlag lehrt, kommen auch dieses Jahr viele von den Jugendwörtern aus der Videospiel-Sprache. Nachdem Jugendliche dem Verlag ihre Vorschläge einreichen konnten, hat Langenscheidt jetzt die Top 10 veröffentlicht.

Bis zum 13. September können Jugendliche auf der Website des Verlags für ihren Favoriten abstimmen. Aus den daraus entstandenen Top 3 wird dann das Jugendwort 2022 ermittelt, das schliesslich am 25. Oktober verkündet werden soll.

Kennst du die Jugendwörter 2022?

Doch bevor es so weit ist, sollst du getestet werden, ob du die Lieblingsausdrücke der Teenager beherrschst. Falls dir die Begriffe etwas sus* vorkommen, viele dürften dir wie erwähnt aus den letzten paar Jahren bekannt sein. Und wenn du dir bei der Aussprache etwas cringe** vorkommst – keine Sorge, Geringverdiener*! Mach's so slay*** wie die ARD-Tagesschau-Sprecherin im letzten Jahr:

* unter den Top 10 der Jugendwörter 2021

** Jugendwort des Jahres 2021

*** unter den Top 10 der Jugendwörter 2022



Los geht's:

Die Auflösung findest du am Ende.

Gommemode

Fangen wir mit dem wohl schwierigsten an. Was soll Gommemode heissen? Es ist ein anderes Wort für «Gammelmode», beschreibt also jemanden, der schlechten Geschmack hat. Gommemode wird Englisch ausgesprochen und heisst soviel wie «unbesiegbar» oder «unendlich stark». Gommemode wird Englisch ausgesprochen und heisst soviel wie «bodenlos schlecht» oder «unendlich schwach».

SIU(UUU)

SIU(UUU) ist ein Ausruf. (Kommt das nicht von Cristiano Ronaldo? Egal.) Wann sagt man das? Wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Wenn etwas extrem Schlimmes oder Bedauerliches passiert. Wenn man zeigen will, dass man der Geilste ist.

So tönte das Ganze im letzten Jahr 8 «Digga, heute siehst du papatastisch aus!»: Kennst du die Top 10 der Jugendwörter 2021?

Smash

Smash ist ein Schlag im Tennis. Aber was meint die Jugend, wenn sie «Smash» sagt? Jemanden fertig machen. In etwas überzeugen (z.B.: Ich habe die Prüfung «gesmasht»!). Mit jemandem etwas anfangen.

wild/wyld

Wild oder wyld kennen die einen oder anderen vielleicht schon. Wann liegst du wahrscheinlich richtig, wenn du «wild» sagst? Digga, der Abend gestern war echt wild! Bro, echt wild, dass du mir geholfen hast! Bruder, wie wild sieht denn die aus?!

Digga/Diggah

Digga sollte langsam auch den etwas älteren Semester bekannt sein. Wie braucht man das Wort? Im Negativen: Sowas wie eine Beleidigung Beschreibend: Sowas wie ein dicker Mensch Im Positiven: Sowas wie ein Kumpel

Macher

Was ist oder tut ein Macher? Überall alles zerstören, wo er oder sie hingeht. Jemand, der oder die Dinge umsetzt ohne zu zögern. Es ist ein eingedeutschtes Wort für Macho.

Bodenlos

Bodenlos tönt jetzt nicht so jugendlich. Aber heisst es auch das, was wir denken? Bodenlos bedeutet sowas wie schlecht, mies oder unglaublich. Bodenlos bedeutet sowas wie richtig geil, stark oder unglaublich. Bodenlos bedeutet sowas wie legendär, unvergesslich oder unglaublich.

Slay

Wann ist jemand so richtig slay? Wenn er oder sie verpeilt ist, immer alles vergisst oder zu spät kommt. Wenn er oder sie selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht. Wenn er oder sie sich asozial verhält, geizig ist oder nur an sich denkt.

Sus

Welche Verwendung von «sus» ist (wahrscheinlich) korrekt? Der Typ war so richtig sus (verdächtig/fake). Sus (Mann/Meingott), bin ich müde heute! Diese Aussage war jetzt echt sus (daneben/unterste Schublade).

Bre/Bro/Bruder

Müssen wir das wirklich noch übersetzen? Nein, das wäre cringe! Nein, wir sind doch alle slay! Digga, no front, aber mit Jugendwörtern seid ihr so lost – eine reine Gammelfleischparty.

Auflösung

Gommemode: unendlich stark, unbesiegbar (Englisch ausgesprochen)

SIU(UUU): Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert

Smash: mit jemandem etwas anfangen (vom Spiel „Smash or Pass“)

wild/wyld: heftig, krass

Digga/Diggah: Kumpel, Freund oder Freundin

Macher: jemand, der oder die Dinge umsetzt ohne zu zögern

Bodenlos: schlecht, mies, unglaublich

Slay: wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht

Sus: suspekt, verdächtig, vom Spiel „Among Us“

Bre/Bro/Bruder: Kumpel, Freund oder Freundin

