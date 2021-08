Quiz

Leben

Jugendwort des Jahres: Kennst du die Top 10 der Jugendwörter 2021?



«Digga, heute siehst du papatastisch aus!»: Kennst du die Top 10 der Jugendwörter 2021?

Einige Wörter schleichen sich in den Sprachgebrauch der Jugendlichen ein, ohne dass wir die Erwachsenen sie zuvor je gehört haben. Letztes Jahr hat sich «Lost» als Jugendwort des Jahres durchgesetzt.

«Lost» bedeutet so viel wie verloren, ahnungslos, überfordert oder ideenlos. Vermutlich hatte Corona einen Einfluss auf die letztjährige Wahl. So «lost» wie in der Corona-Pandemie fühlten sich einige vermutlich noch nie.

«Sheesh!» die Suche nach einem Impfstoff ist geglückt. So «lost» wie anfangs der Pandemie sind wir nicht mehr. Wir brauchen also ein neues Jugendwort – das Jugendwort des Jahres 2021. Im Vorfeld sind Jugendliche vom Münchner Langenscheidt-Verlag aufgerufen worden, ihr Jugendwort 2021 einzusenden. Die Wahl des Jugendworts 2021 findet am 25. Oktober statt. Die Top 10 stehen bereits fest.

Aber warte mal. Was heisst nochmals «Sheesh?» Bevor du mit den «geläufigsten» Jugendwörtern prahlen kannst, wollen wir dich kurz testen. Kennst du die Bedeutung all dieser Wörter? Die Auflösung findest du weiter unten.



Sheesh!

Wir beginnen gleich mit Sheesh. Was heisst das genau? Das Gleiche wie «Pssst!». Also so: «Sheesh, sei endlich mal still!». Sheesh signalisiert Arroganz. «Der ist voll Sheesh, ey!». «Sheesh» bedeutet dasselbe wie «oha!».

sus

Sus ... was? Nein, da fehlt nichts. Was könnte das heissen? Sus bedeutet verdächtig. «Das ist voll sus, imfall!». Sus ist die Abkürzung von Gesundheit! Sus sagt man, wenn man miteinander anstösst. Statt Prost heisst es dann einfach in cool: «Sus, miteinander!»

cringe

Das ist voll cringe heisst dasselbe wie ... Das ist mir recht unangenehm. Das ist ja der Oberhammer! Bah, das ist echt eklig!

wild

Jetzt kannst du bestimmt punkten. Wild heisst so viel wie ... heftig, krass heiss, feurig durchgeknallt

akkurat

Wann verwendet die Jugend akkurat? Wenn dem Akku der «Pfuus» ausgeht. À la: «Mein Handy ist gerade voll akkurat». Wenn sie etwas abwertend finden. À la: «Die Aktion war jetzt aber voll akkurat». Wenn etwas den Tatsachen entspricht. À la: «Das ist voll akkurat».

Digga

Hört man oft bei Assi-TV-Sendungen: Digga. Nur was heisst das? Sowas wie Freund. So nennt man einen dicken Freund. Hihihi. Digga ist die moderne Form von «Hallo, gehts noch!».

same

Wie wird same im deutschsprachigen Raum verwendet? Same bedeutet the same. Hä? Same ist doch die Abkürzung von Samuel. Oder lautet der Sam?

papatastisch

Die Jugend redet wie Pipi Langstrumpf! Oder etwa doch nicht? Was bedeutet papatastisch? Ist doch logisch: Papa ist fantastisch! Das (the taste) schmeckt wie Pappe. Papatastisch heisst so viel wie schön.

Geringverdiener

Wenn dich die Jugendlichen als Geringverdiener bezeichnen, dann bist du in ihren Augen ... ... geizig. ... faul. ... ein Verlierer.

Mittwoch

Der Mittwoch hat es auch in die Top 10 geschafft. Warum nur? Hä? Hää? Häää?!

Die Auflösung

Sheesh > oha, Ausdruck des Erstaunens

sus > verdächtig, Ursprung aus dem Spiel Among us

cringe > unangenehm, peinlich

wild > heftig, krass

akkurat > zutreffend

Digga > Freund, Kumpel

same > ebenso

papatastisch > fantastisch, schön

Geringverdiener > scherzhafte Bezeichnung für Verlierer

Mittwoch > Es ist Mittwoch meine Kerle, Frosch Meme

Okay, bei Mittwoch hat die Redaktion selbst etwas Mühe. Watson hat halt auch etwas gealtert. Es handelt sich um dieses Meme:

Das Meme ist erstmals 2014 auf Tumblr aufgetaucht. Es handelt sich tatsächlich um nichts anders als um den dritten Tag einer Kalenderwoche. Also um den Tag in der Mitte einer Arbeitswoche, bei dem man nie so recht weiss, ob man sich nun schon in der Mitte oder erst in der Mitte der Woche befindet. Gefeiert wird der Mittwoch wohl bloss aufgrund seiner Banalität. So ganz verstehen müssen wir die Erwachsenen das wohl nicht.

(cst)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Jugendwörter des Jahres (mit Palmen!) 1 / 12 Jugendwörter des Jahres (mit Palmen!) quelle: pixabay.com/thomaswhitaker Kennst du die 10 Jugendwörter des Jahres? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter