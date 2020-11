Quiz

Leben

QDH: Wir sind zurück. Und: Huber war auch schon schwieriger zu besiegen



Liebe Huberquizzer

Leider mussten wir in der letzten Woche passen. Wir hatten kurzfristig einen Krankheitsfall, den wir im Getümmel der US-Wahlen nicht einfach so kompensieren konnten. Und leider gibt es so etwas wie einen Das-Huber-Quiz-kommt-im-Fall-nicht-Alarm noch nicht. Wär vielleicht mal was.

Anyway. Jetzt wird wieder gequizzt und wir dürfen bereits verraten: Es war auch schon schwieriger, den Huber zu besiegen.

Los.

Quiz 1. Corona-Virus: Die bisher erfolgversprechendsten Anzeichen eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus stammen von der deutschen Firma BioNTech. Dafür verantwortlich ist ein Einwanderer-Ehepaar aus … keystone … Holland. … Rumänien. … Türkei. … Ungarn. 2. Kunst und Kultur: Welcher Bildhauer schuf die Freiheitsstatue? wikicommons Alexander Calder Constantin Brâncuși Eduardo Chillida Juantegui Frédéric-Auguste Bartholdi 3. Geographie: Welche Karte zeigt das Gebiet der USA, das als «Mittlerer Westen» bekannt ist? 4. Geschichte: Wie starb der mehrmalige Präsident Argentiniens Juan Perón? An den Folgen eines Sturzes Er wurde hingerichtet. Er wurde (im Schlaf) ermordet. An einem Herzinfarkt 5. Wissenschaft: Wie nennt sich die abgebildete Linse? Bi-Konkav Bi-Konvex Konkav Konvex 6. Schweiz: Von welcher Klasse Güter hat die Schweiz 2019 wertmässig am meisten (68,5 Milliarden Franken) importiert? keystone Edelmetalle, Edel- und Schmuckstücke Fahrzeuge Maschinen, Apparate, Elektronik Textilien, Bekleidung, Schuhe 7. Wirtschaft: Wenn wir schon dabei sind: Jeder weiss, dass wir die meisten Güter aus good old Germany importieren (57,2 Milliarden Franken). Aus welchem Land importieren wir am zweitmeisten (22,2 Milliarden)? keystone China Grossbritannien Italien USA 8. Populärkultur: Was meint jemand, der in einem Chat «AFK» schreibt? EPA/EPA Against f*****g knowledge Asking for kisses Away from keyboard Answer f*****g kindly 9. Sport: Wer war KEIN weltbekannter Speerwerfer? Jan Železný Wolf-Dieter Ahlenfelder Steve Backley Tero Pitkämäki 10. Eine Art Politik: Mit Joe Biden ziehen zwei Hunde ins Weisse Haus ein. Welches Tier war NOCH NIE präsidentiales Haustier? keystone Alligator Bär Nilpferd Wallaby

