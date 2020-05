Wissen

Quizzticle

Quiz: Kennst du alle 35 Länder in Nordamerika und Südamerika?



bild: shutterstock

Quizzticle

Kennst du alle 35 Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika?

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Gelernt ist halt eben gelernt. Beim Klassiker zu den 50 Bundesstaaten der USA hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. 16,9% konnten nämlich sämtliche 50 Staaten aufzählen. Wow! Das ist so stark, dass es für alle anderen nicht zum 6er reicht. Da muss ich hart sein, Entschuldigung. Und so sieht dann der angepasste Notenschlüssel aus.

Deine Geografie-Note 50 Punkte: 6.0 -> 16,9%

45–49 Punkte: 5.5 -> 15,1%

40–44 Punkte: 5.0 -> 10,9%

35–39 Punkte: 4.5 -> 11,0%

25–34 Punkte: 4.0 -> 20,4%

unter 25 Punkten: Nachsitzen -> 25,8%

Im Durchschnitt wurden 68% richtige Antworten gegeben (was 34 Punkten entspricht). 74,3% kommen auf eine genügende Note. Geglänzt hat diesmal auch wieder Musterschüler Dani Huber, er hat die 50 Bundesstaaten in 5:35 Minuten runtergerattert, was 6,7 Sekunden pro Antwort entspricht.

Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Bundesstaaten waren am einfachsten

1. New York, 97,9% (von euch wussten es)

2. Kalifornien, 96,7%

3. Texas, 96,5%

3. Florida, 96,5%

4. Washington, 94,2%

5. Hawaii, 87,7%

6. Alaska, 85,5%

7. New Mexico, 80,5%

8. Nevada, 80,4%

9. Alabama, 78,1%

10. North Carolina, 77,7%

bild: shutterstock

Diese 10 Bundesstaaten waren am schwierigsten

1. Connecticut, 48,3% (von euch wussten es)

2. Rhode Island, 49,4%

3. Maryland, 50%

4. Indiana, 54,4%

5. West Virginia, 54,9%

6. Vermont, 55%

7. Iowa, 55,4%

8. Delaware, 55,8

9. Wisconsin, 56,3%

10. Wyoming, 56,5%

Weil euch Amerika so gut liegt, bleiben wir gleich drüben, orientieren uns aber eher südwärts. Genauer gesagt geht es um die Länder des gesamten amerikanischen Doppelkontinents. Um es euch etwas leichter zu machen, habe ich die Länder aufgeteilt nach Nord-, Zentral-, und Südamerika sowie die Karibik.

Noch ein kleiner Hinweis, damit ihr zukünftig prahlen könnt: Die Karibik und Zentralamerika bilden zusammen Mittelamerika. Mittelamerika wiederum wird meist Nordamerika zugeordnet, deshalb spricht man in der Regel nur von Nord- und Südamerika.

Quiz: Länder in Amerika

Zähle die 35 Länder des amerikanischen Doppelkontinents auf.

Als Hinweise dienen dir die Einwohnerzahl und die Region. Die Länder sind aufgeteilt nach Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika und Karibik.

Du musst die Länder nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

in der richtigen Reihenfolge eingeben. Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Geografie-Note 32-35 Punkte: 6.0

29-31 Punkte: 5.5

26-28 Punkte: 5.0

23-25 Punkte: 4.5

20-22 Punkte: 4.0

Unter 20 Punkten: Nachsitzen



