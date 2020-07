Wissen

Geografie-Quiz: Kennst du die Schweizer Kantone in unseren Landessprachen?



Kennst du die 26 Schweizer Kantone – auf Deutsch, Französisch und Italienisch?

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Ich wusste, dass das Quizzticle zu den Hauptstädten der US-Bundesstaaten sehr schwer wird, aber dass ihr so dermassen abschifft, war dann doch etwas überraschend. Nur 27% richtige Antworten waren es im Schnitt, was 13,5 Punkten entspricht und deutlich ungenügend ist. 58,2% der Teilnehmer blieben mit den richtigen Antworten gar einstellig. Aber was ist das Schöne am Quizzticle-Unterricht? Genau, es gibt ein Streichresultat. Also Kopf hoch.

Zu eurer Verteidigung, die Hauptstädte der Bundesstaaten sind halt meist nicht die grössten oder bekanntesten Städte – wer sie nie gelernt hat, hat deshalb kaum eine Chance. Definitiv gelernt haben sie aber die 6,7%, die sämtliche 50 Hauptstädte aufzählen konnten. Dani Huber hat mit seinen 46 Punkten den Sechser abgestaubt, ärgert sich aber, dass ihm Cheyenne und Montgomery durch die Lappen sind.

Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Hauptstädte waren am einfachsten

1. Boston (Massachusetts), 67,6%

2. Sacramento (Kalifornien), 60,3%

2. Denver (Colorado), 60,3%

4. Georgia (Atlanta), 60,2%

5. Austin (Texas), 54,6%

6. Honolulu (Hawaii), 54,3%

7. Salt Lake City (Utah), 46,2%

8. Albany (New York), 45,9%

9. Phoenix (Arizona), 40,7%

10. Nashville (Tennessee), 38,3%



bild: shutterstock

Diese 10 Hauptstädte waren am schwierigsten

1. Jefferson City (Missouri), 12,8%

2. Topeka (Kansas), 13,3%

3. Pierre (South Dakota), 13,4%

4. Montpelier (Vermont), 13,5%

5. Concord (New Hampshire), 13,6%

6. Lansing (Michigan), 14,6%

7. Dover (Delaware), 14,7%

8. Trenton (New Jersey), 15,5%

8. Madison (Michigan), 15,5%

8. Harrisburg (Pennsylvania), 15,5%​

Weil die USA ja doch ziemlich weit weg sind, bleiben wir heute in der Schweiz. Und zwar geht es um unsere 26 Kantone, die kannst du ja bestimmt aufzählen. Aber wie sieht es in unseren anderen Landessprachen aus? Rätoromanisch haben wir bewusst weggelassen, das wäre dann doch etwas zu schwierig gewesen.

Quiz: Die Schweizer Kantone

Zähle die 26 Schweizer Kantone auf Deutsch, Französisch und Italienisch auf.

Geordnet sind die Kantone nach Anzahl Einwohner.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Geografie-Note 69-78 Punkte: 6.0

60-68 Punkte: 5.5

50-59 Punkte: 5.0

45-49 Punkte: 4.5

40-44 Punkte: 4.0

Unter 40 Punkten: Nachsitzen!



