Letztes QDH des Jahres und Christmas-Huber ist bereits beim dritten Bier Bild:

Liebe Huberquizzer

Heute ist mein letzter Arbeitstag des Jahres. Deshalb muss ich einiges an Admin erledigen – was die Arbeit am Quiz nach hinten verschiebt.

Hubers Arbeit tangiert das wenig. Deshalb hat er bereits das eine oder andere Apérogebäck, vor allem aber Bier intus, als er zum Quiz antritt. Wie immer stellt sich nun die Frage: Ist das Fluch oder Segen?

10 Fragen Quizz den Huber QDH #192