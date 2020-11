Quiz

Leben

Food-Quiz: In welchem Lebensmittel stecken mehr Kalorien?



Welches Lebensmittel hat mehr Kalorien? Zeige im Quiz, dass du den Durchblick hast

Präsentiert von

Kalorien sind unser täglicher Begleiter. Fast alles, was wir essen oder trinken, enthält Kalorien in irgendeiner Form. Doch weisst du auch, in welchen Lebensmitteln wie viel Energie drinsteckt? Beweise dein Wissen im Quiz!

Drei wichtige Punkte, bevor du loslegst:

Im Quiz ist bei jeder Frage die Menge an Kalorien pro 100 Gramm (oder 100 Milliliter bei Flüssigkeiten) gefragt.

(oder 100 Milliliter bei Flüssigkeiten) gefragt. Was sind eigentlich Kalorien? Das ist eine Masseinheit für die Menge an Energie, die in Lebensmitteln enthalten ist. Kalorien sind eigentlich veraltet. Heute verwendet man dafür im Normalfall Joule, doch in der Umgangssprache werden dennoch meistens die Kalorien erwähnt. Energie liefern dem Körper Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Alkohol.

Es geht hier nicht um Kalorien-Panik. Ich will betonen, dass Kalorien an sich nichts Negatives sind. Der Körper braucht eine gewisse Anzahl Kalorien, um zu funktionieren. Dennoch ist es gut zu wissen, was in den Lebensmitteln steckt, die wir zu uns nehmen.

Nahrung und Kosmetika aus Bioabfällen



Willst auch du für die Menschheit forschen? Dann komm an den Infoabend am 23. November 2020 und lerne unsere Bachelor-Studienrichtungen kennen: www.fhnw.ch/bachelor-ls. Wir forschen daran, aus Bioabfällen Lebensmittel, Verpackungsmaterialien und sogar Kosmetika herzustellen. Damit reduzieren wir nicht nur Foodwaste, sondern auch Klimagasemissionen.Willst auch du für die Menschheit forschen? Dann komm an den Infoabend amund lerne unsere Bachelor-Studienrichtungen kennen:

Quiz 1. Wir starten einfach: Was enthält pro 100 Gramm mehr Kalorien? shutterstock Avocado shutterstock Peperoni (rot) 2. Du willst dir ein Sandwich machen. Welches Fleisch enthält mehr Kalorien? shutterstock Schinken shutterstock Salami 3. Knifflig: Was enthält pro 100 Gramm mehr Kalorien? shutterstock Grüne Oliven shutterstock Schwarze Oliven shutterstock Beide gleich viel 4. Jetzt etwas Kühles zur Erfrischung: Welches Getränk enthält pro 100 Milliliter mehr Kalorien? wikimedia, flickr Caffè Latte Macchiato shutterstock Handelsüblicher Eistee in der Flasche 5. Wir bleiben gleich noch bei den Getränken: Was enthält mehr Kalorien? shutterstock Apfelsaft shutterstock Coca Cola 6. Du hast Lust auf einen Snack. Was ist die Option mit mehr Kalorien? shutterstock Haselnüsse (ungeröstet, ungesalzen) wikimedia, flickr Paprikachips 7. Der Hunger zwischendurch ist immer noch da und die wichtige Frage: Ein Snickers-Riegel oder eine Banane – was hat mehr Kalorien? shutterstock Banane shutterstock Snickers 8. Was hat mehr Kalorien? So viel verrate ich dir jetzt schon: Es ist knapp. wikimedia, flickr Luzerner Rahmkäse shutterstock Reiswaffeln 9. Okay, nicht unbedingt eine Frühstücksvariante, sondern einfach ein genereller Vergleich. Was hat mehr Kalorien? shutterstock Buttergipfel wikimedia, flickr McDonald's Cheeseburger 10. Zurück zum Flüssigen! Was enthält mehr Kalorien? shuterstock Instant-Spargelcremesuppe shutterstock Himbeer-Apfel-Smoothie aus dem Supermarkt 11. Einen Spritzer in den Kaffee – doch welche Milch enthält mehr Kalorien? shutterstock Hafermilch (ungesüsst) shutterstock Kuh-Vollmilch (3,9%) 12. Ein Schlückchen Alkohol – aber wo hat es die meisten Kalorien drin? shutterstock Weisswein shutterstock Rotwein shutterstock Lagerbier 13. Ein Stück Fleisch auf den Grill – welches enthält mehr Kalorien? shutterstock Pouletschenkel shutterstock Rindsentrecote 14. Du möchtest Sauce zu deiner Pasta. Doch welche enthält mehr Kalorien? shutterstock Bolognese aus dem Glas shutterstock Pesto aus dem Glas 15. Zum Schluss noch etwas Süsses: Welche Schokolade enthält mehr Kalorien? shutterstock Zartbitterschokolade (85% oder mehr) shutterstock Milchschokolade

Life Sciences – entdecke was dahinter steckt



Dann lerne unsere Bachelor-Studienrichtungen im Schnittpunkt von Natur, Technik, Medizin und Umwelt kennen. Besuche unseren Infoabend am 23. November 2020.

Anmeldung unter: www.fhnw.ch/bachelor-ls. Willst auch du dich für eine bessere Welt einsetzen?Dann lerne unsere Bachelor-Studienrichtungen im Schnittpunkt von Natur, Technik, Medizin und Umwelt kennen. Besuche unseren Infoabend amAnmeldung unter:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

17 Leute, die in der Food-Lotterie gewonnen haben watson-Duell: Baroni gegen Cécile im Aromat-Knatsch Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter