Kanton Zürich fordert Verbot von Geschlechtsanpassungen bei Minderjährigen

Länder wie Grossbritannien oder Finnland erlauben keine irreversiblen Operationen, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte. In der Schweiz fehlten hingegen klare Regeln. Zürich fordert auch, dass Pubertätsblocker nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien abgegeben werden dürfen.

Der Kanton Zürich will keine Geschlechtsanpassungen bei Minderjährigen . Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) hat am Montag den Bund dazu aufgefordert, ein Verbot einzuführen.

Laut Organisatoren waren 40'000 Teilnehmende an der Zurich Pride 2022.

Zehntausende stehen an der Pride für trans Menschen ein

Ein Speedflyer ist am Samstag in der Nähe des Gwächtenhorns im Berner Oberland ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 30-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.