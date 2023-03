bild: watson/ material shutterstock

North Dacota, Poseydona, Antarctica oder Daphnedia – das grosse Promi-Baby-Namen-Quiz

In der Welt der Stars und Sternchen ist vieles anders. Es ist wichtig, dass sie sich ständig bemühen, so oft wie möglich Thema in den Medien zu sein. Und damit sie immer im Gespräch bleiben, werden sie besonders kreativ. Das zeigt sich zum Teil eindrücklich in der Benennung ihrer Kinder.

Wo früher Peter und Brigitte waren, sind heute North Papalyonien oder Clarisse May Hope Freedom – nichts scheint mehr zu aussergewöhnlich. Oder doch? Wir haben es mal etwas überspitzt, um zu schauen, ob du doch noch erkennen würdest, ob es den Namen wirklich gibt oder wir übertrieben haben.