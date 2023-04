Der Französischen Revolution wurde ein Musical gewidmet – weisst du auch, wie es heisst? Bild: keystone

Erkenne diese 17 Musicals oder du darfst nie wieder an den Broadway

Liebe Quizzticle-Klasse,

Paris 1870. In den Katakomben der Pariser Oper treibt ein Phantom sein Unwesen und lässt Chaos entstehen. Das Phantom ist schrecklich fest in eine junge Sängerin verliebt und möchte ihr zum Erfolg verhelfen. Doch die Sängerin verliebt sich in ihr Jugendfreund und das Phantom wird schrecklich eifersüchtig! :( Armes Phantom. ABER DANN gelingt es dem Phantom, die Sängerin in die Unterwelt der Oper zu entführen, wo es ihr seine Kompositionen zeigt, die sie künftig singen soll. Der verstörten Gefangen gelingt es, ihrem Entführer seine Maske zu entreissen und sei entstelltes Gesicht zu entblössen…

Na, weisst du, wo wir sind? Richtig! WIR SIND AM BROADWAY! Im Herz von Manhattan – hier werden Musical-Träume war! Insgesamt 39 Theater warten jeden Abend auf ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Das oben erwähnte Musical (es kommt im Quizzticle vor, darum verraten wir euch den Namen nicht) wurde allerdings dieses Jahr eingestellt – nach 35 Jahren am Broadway.

Heute erwartet der Broadway auch uns (zumindest ein wenig). Im heutigen Quizzticle geht es um verschiedene Musicals. Finde anhand der Beschreibung raus, welches Musical wir suchen. Viel Spass!

Und so geht's:

Nenne das gesuchte Musical anhand der Beschreibung.

Als Hinweis hast du nur die Beschreibung. Sonst nichts.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

