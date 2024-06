Den Bundesstaat, der Los Angeles beherbergt, kennst du bestimmt. Und die anderen 49? Bild: AP/AP

Quizzticle

Kennst du alle 50 Bundesstaaten der USA?

Liebe Quizzticle-Klasse

Bald finden ja die US-Wahlen statt. Und da kämpfen Joe Biden und Donald Trump um die Stimmen in den 50 Bundesstaaten. Doch kennst du sie alle? Laut «How I Met Your Mother» soll es ja unmöglich sein, sie alle aufzuzählen. Strafst du Ted Mosby und Co. Lügen?

Viel Spass!

Und so geht's:

Zähle die 50 Bundesstaaten der USA auf.

Als Hinweise dienen dir die offiziellen Spitznamen der Bundesstaaten und die Anzahl Einwohner.

Du musst die Bundesstaaten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

