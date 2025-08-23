Hier wirft ein König einen anderen spektakulär durch die Luft. Bild: KEYSTONE

Kennst du die zehn letzten Schwingerkönige? Quizz dich zum Kranz!

Das Wochenende steht im Zeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Nach drei Jahren wird in Mollis ein neuer König gekrönt – oder festigt der alte seine Regentschaft?

Drei Jahre lang regierte nun … ha! Fast hättest du mich erwischt. Natürlich schreibe ich dir nicht hin, wer zuletzt den Königstitel gewonnen hat. Damals, 2022 in … das verrate ich dir leider auch nicht.

Wobei du den amtierenden Schwingerkönig bestimmt kennst. Er gehört auch in diesem Jahr zu den heissesten Anwärtern auf den Triumph im Glarnerland. Kennst du auch seine Amtsvorgänger? Und weisst du, wer vor Mollis alles ein Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest austragen durfte?

Die Arena beim ESAF vor drei Jahren. Vielleicht gibt dir das Bild einen Tipp. Bild: keystone

Keine Sorge: Wir reisen nicht gleich zurück bis zu unseren Urvätern. In Biel wurde 1895 Alfred Niklaus – nicht Niklaus Alfred, wobei er am Schwingplatz vielleicht so vorgestellt wurde – der erste Schwingerkönig. Wir fragen im Quizzticle zurück bis ins Jahr 1989.

Die fünf Teilverbände BKSV: Bernisch-Kantonaler Schwingerverband



NOSV: Nordostschweizerischer Schwingerverband



ISV: Innerschweizerischer Schwingerverband



NWSV: Nordwestschweizerischer Schwingerverband



SWSV: Südwestschweizerischer Schwingerverband​

Und so geht's:

Zähle die letzten zehn Schwingerkönige auf. Einer davon gewann drei Mal.

Zähle die Austragungsorte des ESAF aus, an denen diese Schwinger den Königstitel gewonnen haben.

Als Hilfe erhältst du den Teilverband, aus dem der König stammt, respektive in dem das Fest veranstaltet wurde.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play Quiz» und los geht's!

Guet Schwing!

Die Notenskala

23 und 24 Punkte: Schwingerkönig 👑

21 und 22 Punkte: Erstgekrönter

19 und 20 Punkte: Schlussgangverlierer

17 und 18 Punkte: Eidgenosse

15 und 16 Punkte: Spitzenschwinger

13 und 14 Punkte: Mitschwinger

10 bis 12 Punkte: Sägemehlschlucker

7 bis 9 Punkte: Muniausderfernebestauner

bis 7 Punkte: Löffelimkafiluzschwinger



Na, wie warst du?

Schauen wir mal in den Kommentaren nach, wie viele Schwingerkönige wir bei unseren Usern haben und aus welchem Teilverband sie sind …