Quiz
Wissen

Quizzticle: Erkenne das Land anhand ihres Premierministers

Rate aus welchem Land die Premierminister sind – oder übernimm den Job in Frankreich

11.10.2025, 11:4511.10.2025, 11:45

Rate aus welchem Land die Premierminister sind – oder gehe in die Politik!

Liebe Quizzticle-Klasse,

Am Montag, dem 6. Oktober, ist der französische Premierminister Sébastien Lecornu nach nur knapp vier Wochen im Amt zurückgetreten.

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu, who resigned just a day after naming his government, delivers his statement at the Hotel Matignon in Paris, Monday, Oct. 6, 2025. (Stephane Mahe/Pool ...
Au Revoir, Monsieur Lecornu.Bild: keystone

Somit ist er der fünfte Premierminister, der während der zweiten Amtszeit des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, seinen Posten wieder abgibt.

Am Freitag hat Präsident Macron dann den Nachfolger von Lecornu bekannt gegeben. Es ist... Sébastien Lecornu!

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu makes a statement at the Hotel Matignon, the Prime Minister&#039;s residence, Wednesday, Oct. 8, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool via AP) France Politics
Bienvenue à nouveau, Monsieur Lecornu.Bild: keystone

Nun wollen wir uns das zum Anlass nehmen und euer Premierminister-Wissen testen. Keine Angst, ihr müsst sie nicht beim Namen nennen. 😉 Ihr müsst lediglich erraten oder wissen, in welchem Land sie zur Politik beitragen.

Und noch ein kleiner Tipp: Ein Premierminister ist die Bezeichnung der Person an der Spitze der Exekutive, die also die Regierung leitet. Somit ist ein Ministerpräsident dasselbe wie ein Premierminister.

Bonne Chance !

Und so geht's:

  • Zähle auf, in welchen 10 Ländern diese Premierminister Politik machen
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Politik-Nerd!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
09–11 Punkte: 4,5
06-08 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Lies etwas mehr News!

(nib)

Die Jugendwörter 2025
1 / 4
Die Jugendwörter 2025

Die nominierten Jugendwörter des Jahres 2025 sind da!
Geografie-Fail der Europa-Ministerin
3
