Zeig, dass du die Schweizer Demokratie kennst – und hol das Wissens-Zertifikat Bild: Keystone/watson

Präsentiert von

Die Einwohner der Schweiz leben in einem Land, das ihnen ein ausserordentlich hohes Mass an politischer Mitbestimmung bietet – vorausgesetzt, sie gehören zur stimmberechtigten Mehrheit. Das System der direkten Demokratie ermöglicht es der stimmberechtigten Bevölkerung, direkten Einfluss auf die Regierungstätigkeit zu nehmen. Und davon macht sie Gebrauch: Kein anderes Land führt so viele Volksabstimmungen durch.

Mit Rechten kommen aber auch Pflichten. Zumindest sollte man die Grundzüge des politischen Systems kennen, wenn man es kompetent nutzen will. Mit zehn oder mehr Punkten im Quiz zeigst du, dass du die Schweizer Demokratie gut kennst!

Quiz 8: Die Schweizer Demokratie

12 Fragen Huberversität: Die Schweizer Demokratie

Möchtest du deiner Karriere Schub geben?



Jetzt informieren! Gerne laden wir dich ein, Karrierepläne zu schmieden und die Bachelorstudiengänge der ZHAW School of Management and Law kennen zu lernen. Überzeuge dich von den Vorzügen eines Bachelorstudiums an einer der führenden Schweizer Fachhochschulen.