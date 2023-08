bild: shutterstock

Wenn du im Lehrstellen-Quiz nicht 5 Punkte machst, musst du deiner Chefin den Kafi bringen

In diesen Tagen starten tausende Jugendliche in der Schweiz ihre Lehre. Sie werden Maurerinnen, Kaufmänner, Bäckerinnen ... und Zinnpfeifenmacher? Zeig im Quiz, wie gut du dich auch mit ungewöhnlichen Lehrstellen auskennst.

Was eine Kauffrau ist, das weiss jeder und jede. Die kaufmännische Lehre gehört zu den beliebtesten in der Schweiz. Nicht ganz so beliebt sind die Lehren zum Zinnpfeifenmacher, zur Polisseuse oder zum Apparateglasbläser.

Liegt das vielleicht daran, dass niemand auch nur eine leiseste Ahnung hat, dass es diese Berufe überhaupt gibt? Und weisst du, was man bei diesen Lehrstellen macht? Teste dein Lehrstellen-Wissen!