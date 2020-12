Quiz

Schweiz

Kannst du die zehn häufigsten Fragen an Google beantworten?



Kannst du die zehn häufigsten Fragen an Google beantworten? Bild: shutterstock

Wer was wissen will, googelt. Aber wieso fragt eigentlich niemand dich? Bei diesem Quiz könntest du es erfahren.



Nach welchen Definitionen haben Menschen in der Schweiz in diesem Jahr am häufigsten gesucht? Für watson hat Google die Anfragen ausgewertet.



Aber wäre es wirklich nötig gewesen, Google zu fragen, oder hätte auch ein Anruf bei dir gereicht? Überprüfe dein Wissen mit den zehn meistgegoogelten Definitionen:



Quiz 1. Was bedeutet «Rezession»? Aufschwungphase der gesamtwirtschaftlichen Lage. Hochkonjunktur. Abschwungphase der gesamtwirtschaftlichen Lage. Tiefphase der gesamtwirtschaftlichen Lage (Konjunkturtief). 2. Was ist ein/e Zygote? Google Der Jochbogen, ein Teil des Jochbeins. Ein aus der Verschmelzung der Kerne der männlichen und weiblichen Keimzelle entstehende [diploide] Zelle, aus der ein Lebewesen entsteht. Einen doppelten Chromosomensatz aufweisend. Die Blasenentzündung. 3. Die nächste Frage dreht sich um das Coronavirus. Kein Wunder, wurde 2020 am dritthäufigsten nach der Definition für Pandemie gefragt. Darum: Was ist denn eigentlich eine Pandemie? Google Eine sich ausbreitende Seuche, die mehrere (kleinere) Regionen erfasst, meist ein ganzes Land. Eine sich weit ausbreitende, ganze Landstriche und Länder erfassende Seuche, die Menschen betrifft. Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation; manchmal kommt zusätzlich starke körperliche Unruhe (Hyperaktivität) hinzu. Eine sich weit ausbreitende, ganze Landstriche und Länder erfassende Seuche, die Lebewesen (auch Tiere) betrifft. 4. Was bedeutet eigentlich Lockdown? Wir suchen hier die (ursprüngliche) Bedeutung, wie sie im Duden steht. Google Sperrstunde einführen. Herunterfahren der Wirtschaft. Alle öffentlichen Einrichtungen werden geschlossen (ÖV, Verwaltungen). Ausgangssperre verhängen. 5. Ein kleiner Hinweis zu dieser Frage: Der/das Virus hat zwei Bedeutungen. Wir suchen aber mit Blick auf die Aktualität nicht die Bedeutung «Computervirus». Google Kleinstes [krankheitserregendes] Partikel, das nur auf lebendem Gewebe gedeiht. Aus nur einer Zelle bestehender, kleinster Organismus, der Fäulnis, Krankheit, Gärung hervorrufen kann. Kleinstes [krankheitserregendes] Partikel, das auf lebendem und totem Gewebe gedeiht. Aus mindestens einer Zelle bestehender, kleinster Organismus, der Fäulnis, Krankheit, Gärung hervorrufen kann. 6. Pandemie? Epidemie? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder hat das eh nichts miteinander zu tun? So viele Fragen. Aber die entscheidende hier: Was ist eine Epidemie? Google Zeitlich und örtlich in besonders starkem Mass auftretende, ansteckende Massenerkrankung, Seuche. Zeitlich und örtlich in besonders starkem Mass auftretende, ansteckende Massenerkrankung, Seuche. Meist in mehreren Ländern. Örtlich in besonders starkem Mass auftretende, ansteckende Massenerkrankung, Seuche. Zeitlich in besonders starkem Mass auftretende, ansteckende Massenerkrankung, Seuche. 7. Wir wechseln kurz das Thema, weg von der Coronakrise. Was ist die Duden-Definition von queer? Google Einer anderen als der homosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig. Einer anderen als der hetero- oder homosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig. Einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig. Eine andere Bezeichnung für Bisexuelle und Transgender. 8. Für die nächste Frage gibt Google nicht eine ganz so einfache Antwort. Denn wann man von Notstand spricht, ist nicht ganz eindeutig. Von den unten stehenden Antworten sind aber drei sicher falsch. Google Nicht staatliche Massnahmen, die im Rahmen der normalen demokratischen Kompetenzordnung getroffen werden. Staatliche Massnahmen, die im Rahmen der normalen demokratischen Kompetenzordnung getroffen werden. Nicht staatliche Massnahmen, die nicht im Rahmen der normalen demokratischen Kompetenzordnung getroffen werden. Staatliche Massnahmen, die nicht im Rahmen der normalen demokratischen Kompetenzordnung getroffen werden. 9. Letzte Frage rund um das Coronavirus – versprochen! Was bedeutet Quarantäne? Google Absonderung, Getrennthaltung [von Kranken, Häftlingen o. Ä.] Vorübergehende Isolierung von Personen, Tieren, die von einer ansteckenden Krankheit befallen sind oder bei denen Verdacht darauf besteht. Vorübergehende Anordnung, dass man ausserhalb der Wohnung nur noch unverzichtbare Dinge erledigen darf (Lebensmitteleinkauf, Arztbesuche). Vorübergehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf Zuhause, den Weg zur Arbeit in einem eigenen Fahrzeug und der Arbeitsstelle. 10. So, zum Abschluss die dritte Frage, die nichts mit Covid-19 zu tun hat und es gerade noch in die Top 10 der in der Schweiz am häufigsten eingetippten Definitionsfragen auf Google geschafft hat: Was ist eine Thrombose? Google Verstopfung eines Blutgefässes durch in die Blutbahn geratene körpereigene oder körperfremde Substanzen. Venen-Entzündung. Blutgerinnsel, das eine Krankheit auslöst. Völliger oder teilweiser Verschluss eines Blutgefässes durch Blutgerinnsel.

Daten und Informationen Google wertete die Begriffe aus, die im Jahr 2020 in Kombination mit «Definition» am häufigsten gesucht wurden. Die Reihenfolge der Fragen im Quiz entspricht der Suchhäufigkeit. Bei der Definition der Begriffe haben wir uns – soweit möglich – an den Duden gehalten.



Mehr Fragen, die Google in der Schweiz im Jahr 2020 gestellt wurden:

Wie-Fragen:

Wie viele Corona Fälle in der Schweiz? Wie lange dauert Corona? Wie viele Länder hat die Welt? Wie ist meine IP? Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Wie lange ist Corona ansteckend? Wie funktioniert Twint? Wie viele Wochen hat ein Jahr? Coronavirus wie lange noch? Wie lange dauert eine Grippe?

Was-Fragen:

Was ist Kurzarbeit? Was bedeutet Notstand? Was tun Wespenstich? Was bedeutet Lockdown? Was bedeutet Ausgangssperre Schweiz? Was ist eine Pandemie? Was ist Ammoniumnitrat? Was ist ein Billabong? Was ist Schmand? Was ist Tiktok?

Wann-Fragen:

Wann öffnen die Grenzen wieder? Wann ist Black Friday 2020? Ab wann hat man Fieber? Wann ist Halloween 2020? Wann informiert der Bundesrat? Wann muss ich in Quarantäne? Wann ist Vollmond? Ab wann kann man wieder fliegen? Wann öffnen die Schulen wieder in der Schweiz? Grippeimpfung 2020 ab wann?

