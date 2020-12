Schweiz

Was Schweizer googlen: Der Jahresrückblick 2020



Google macht den Jahresrückblick: Danach haben wir Schweizer am meisten gesucht

Das Jahr 2020 war kein einfaches. Die Corona-Pandemie zeigt sich deutlich im Jahresrückblick von Google. Doch auch andere Themen haben uns beschäftigt, wie die Auswertung zeigt. Danach haben Schweizerinnen und Schweizer dieses Jahr am meisten gegooglet:

Allgemeine Suchbegriffe

Auf Google geben wir Suchbegriffe ein. Diese Liste zeigt dir, nach nach diesen Themen haben wir am meisten gesucht:

Coronavirus Schweiz US Wahlen 2020 Wetter morgen Kobe Bryant Joe Biden Coop at Home iPhone 12 Zoom Dow Jones Playstation 5

Laut Google erreichte der Suchbegriff «Wetter morgen» dank dem Umstand, dass viele Personen ihre Ferien in der Schweiz verbrachten, ein Allzeithoch.

Das Coronavirus

Das Virus und die Pandemie dominiert alle Listen von Google. Nach diesen Begriffen haben wir aber spezifisch gesucht:

Coronavirus BAG Coronavirus Tipps Coronavirus News Corona Data Corona Symptome BAG Liste BAG Medienmitteilung Bundesrat Schweiz Quarantäne Liste Schweiz

Schweizer Persönlichkeiten

Nach welcher Schweizer Persönlichkeit wurde am meisten gesucht? Nicht Bundesrat Alain Berset und auch nicht Mr. Corona Daniel Koch sind auf dem ersten Platz, sondern der ehemalige RTS-Sprecher Darius Rochebin.

Google Top-10: Schweizer Persönlichkeiten

Darius Rochebin Alain Berset Daniel Koch Erika Hess Elena Miras Ueli Steck Marc Hirschi Hausi Leutenegger Andy Hug Jason Brügger

Internationale Persönlichkeiten

Bei den internationalen Persönlichkeiten sehen wir viele Politiker und Politikerinnen:

Google Top-10: Internationale Persönlichkeiten

Joe Biden Kim Jong Un Kamala Harris Boris Johnson Melania Trump Tom Hanks Laura Müller Kanye West Joaquin Phoenix Dietmar Hopp

Die wichtigsten News-Themen

Drei der wichtigsten News-Themen beziehen sich direkt auf die Corona-Pandemie. Doch auch andere Themen haben uns im Jahr 2020 beschäftigt:

Coronavirus US Wahlen 2020 Zoom Kim Jong Un Beirut Wirecard Echinaforce Darius Rochebin Kurzarbeit Schweiz Black Lives Matter

Wie-Fragen

Corona hat in uns viele Fragen hervorgerufen. Besonders interessiert haben die Fallzahlen in der Schweiz. Doch auch einige Klassiker haben es wieder in die Liste geschafft:

Wie viele Corona Fälle in der Schweiz? Wie lange dauert Corona? Wie viele Länder hat die Welt? Wie ist meine IP? Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Wie lange ist Corona ansteckend? Wie funktioniert Twint? Wie viele Wochen hat ein Jahr? Coronavirus wie lange noch? Wie lange dauert eine Grippe?

Was-Fragen

Die Frage: «Was ist Schmand?» Interessiert die Menschen immer noch. Jahr für Jahr landet sie in den Top 10. Dank Corona gab es aber auch einige Neuzugänge.

Was ist Kurzarbeit? Was bedeutet Notstand? Was tun Wespenstich? Was bedeutet Lockdown? Was bedeutet Ausgangssperre Schweiz? Was ist eine Pandemie? Was ist Ammoniumnitrat? Was ist ein Billabong? Was ist Schmand? Was ist Tiktok?

Wann-Fragen

Corona, Feiertage und der Vollmond dominieren die Top-10 der Wann-Fragen:

Wann öffnen die Grenzen wieder? Wann ist Black Friday 2020? Ab wann hat man Fieber? Wann ist Halloween 2020? Wann informiert der Bundesrat? Wann muss ich in Quarantäne? Wann ist Vollmond? Ab wann kann man wieder fliegen? Wann öffnen die Schulen wieder in der Schweiz? Grippeimpfung 2020 ab wann?

Do-it-Yourself

Während der Pandemie hatten viele Leute wieder etwas mehr Zeit für sich selbst. Deshalb wurde auch das Thema Do-it-Yourself dieses Jahr ganz gross geschrieben. Danach haben wir am meisten gesucht:

Desinfektionsmittel selber machen Pizzateig selber machen Hefe selber machen Adventskalender selber machen Joghurt selber machen Pizza selber machen Sushi selber machen Slime selber machen Hamburger selber machen Gnocchi selber machen

Filme

Die Kinos hatten ein schweres Jahr. Die Streaming-Dienste haben dafür profitiert. Diese Filme haben uns am meisten interessiert:

Google Top-10: Filme

Platzspitzbaby 365 Days Parasite Tenet Black Panther Contagion Enola Holmes 1917 Bad Boys 3 The Old Guard

Abschiede

Auch 2020 sind wieder mehrere Persönlichkeiten von uns gegangen. Am meisten gesucht haben wir nach diesen Todesfällen:

Google Top-10: Abschiede

Kobe Bryant Naya Rivera George Floyd Sean Connery Chadwick Boseman Mike Shiva Doris De Agostini Kirk Douglas Gigi Proietti Caroline Flack

(leo)

