Wie Lockdown-erprobt bist du? Mach den Test und sahne das Diplom ab!



Bild:

Teste, wie du dich im Lockdown schlägst und ob Berset stolz auf dich wäre!

2021 hat just angefangen und schon befinden wir uns wieder im Teil-Lockdown. Jaja, im 2021 wird alles besser ... Genau.

Aber ja, alles Meckern bringt nichts. Wie sagte einst ein Philosoph? Oder Dichter? Oder war es mein Vater? Egal: «Wir dürfen uns nicht über Dinge aufregen, die wir eh nicht ändern können». Und so ist es, denn das wäre nur verschwendete Energie.

Somit ist es also wichtig, dass wir das Positive aus der Situation herausnehmen. Sehen wir den Lockdown doch als weiteres Abenteuer und einen Überlebenskampf um geistige Zufriedenheit. Denn wir alle kennen die Situation bereits und haben schon andere Lockdowns überstanden, ohne durchzudrehen.

Zeit also für eine kleine Selbstreflexion. Wie Lockdown-erprobt bist du wirklich? (Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns jemals so eine Frage stellen würden ... 😅) Finde heraus, wie gut du dich bis jetzt in dem uns allen bevorstehenden Kampf um Beschäftigung und Unterhaltung schlägst.

Quiz Um herauszufinden, wie Lockdown-erprobt du bist, klickst du einfach auf alles, was du während der Lockdowns (ja, wir müssen tatsächlich schon den Plural benützen) gemacht hast. shutterstock Yoga comments://483571075/2562817 Gebacken (mind. 1 Bananenbrot) shutterstock Selber Bier gebraut imago-images/schumann Gelesen Shutterstock Fenster geputzt comments://329302194/2145069 Malen nach Zahlen EPA/DPA Gezockt (egal welche Konsole/PC) shutterstock.com Gebadet (nicht zur Hygiene, sondern zum Genuss) Hanteln bestellt Shutterstock Hanteln bestellt und auch benützt imgur Kleiderschrank ausgemistet Shutterstock Briefe/Postkarten geschrieben Zimmerpflanzen zugelegt (egal, welche Art 🤫) Alte Fotos digitalisiert watson/tallulah Baronis Rezepte nachgekocht keystone Meditiert shutterstock Endlich mal das Backblech geputzt Shutterstock Oboe spielen gelernt (oder sonst ein Instrument 🤷‍♀️) KEYSTONE Spazieren gegangen wikipedia Den Sinn des Lebens ergründet shutterstock Den Keller entrümpelt KEYSTONE Getanzt keystone Serien-Marathon Warner Bros. Film-Marathon (mind. Trilogie) shutterstock Mit dem Gegenüber gestritten comments://417090101/213441 Gehäkelt / Gestrickt / Genäht shutterstock.com Playlist mit den Lieblingssongs erstellt Shutterstock Vermehrt Sex gehabt (egal ob alleine oder nicht) Shutterstock Selber Süssigkeiten hergestellt shutterstock Brettspiele gespielt shutterstock Getindert (natürlich nur zum Spass) Alle watson Storys gelesen (👏) keystone Gejoggt Die Namen der Mitbewohner*innen herausgefunden imago/bonn-sequenz Podcasts gehört Einen eigenen Podcast gemacht To-do-Liste mit Dingen, die du nach dem Lockdown machen willst shutterstock Mandalas ausgemalt Sich betrunken (alternativ über Zoom) shutterstock Puzzle gemacht shutterstock TikTok installiert ... ... wieder deinstalliert, weil du zu alt bist KEYSTONE Im TV Randsportarten entdeckt (Symbolbild) shutterstock Videocall mit Freunden Shutterstock Eine Fremdsprache gelernt (der Versuch zählt schon) shutterstock Neue Heimsportarten ausprobiert Bücher sortiert (nach Farbe, Grösse oder alphabetisch) Handyfotos ausgemistet shutterstock Einfach nur sinniert shutterstock Besteckschublade ausgeräumt und geputzt Den perfekten Tee zubereitet comments://278925977/289551 Kreuzworträtsel/Sudoku gelöst Resultat

