Einfach 27 Dinge, die nur Nintendo-Gamer verstehen

Oliver Wietlisbach Folge mir

Nintendo hat mit der Switch 2 den erfolgreichsten Konsolen-Launch hingelegt, den die Welt je gesehen hat. Nie zuvor verkaufte sich eine neue Spielkonsole zum Start schneller. Allein in den ersten vier Tagen wurden über 3,5 Millionen Switch 2 verkauft. In den USA, Japan und mehreren europäischen Ländern pulverisierte Nintendo in der Startwoche den bisherigen Rekord, den Sony mit der PS4 hielt.

In Japan hat die neue Nintendo-Konsole nach zwei Wochen gar die jeweiligen Gesamtverkäufe der Xbox Series X|S sowie der Playstation 5 Digital Edition und der PS5 Pro übertroffen (noch nicht die Verkäufe der normalen PS5).

Wenn du pleite bist und alle anderen eine Switch 2 holen

bild: reddit

Wenn dein Juni-Lohn eintrifft

Wenn du wirklich, wirklich eine neue Switch 2 willst

Wenn dir der Schulfreund seine Switch 2 zeigt und du bis Weihnachten warten musst

Wenn Nintendo nach acht Jahren die Switch 2 bringt

Meine Pläne für die nächsten Tage

Warum Nintendo so erfolgreich ist

bild: @SlLENTPRINCESS

Wer mit Nintendo aufwuchs, bleibt oft auch im Erwachsenenalter Nintendo-Spieler. Anders als oft gedacht, sind die allermeisten Nintendo-Spieler nicht Kinder, sondern Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren. Lediglich Teenager tendieren eher zu anderen Gaming-Anbietern.

Okay, diese Webcam ist cool

Jahrzehnte vor der Switch: Wenn du in den 90er-Jahren unterwegs spielen wolltest

Du weisst, dass du alt im besten Alter bist, wenn du dieses Kabel kennst

Ja, so wurden alte Konsolen wie das NES an den Röhrenfernseher angestöpselt. bild: @VideoGameHstry

Wie echte Profis «Zelda» spielen

Nintendo-Hater, nachdem die Switch 2 den bislang besten Verkaufsstart aller Konsolen hingelegt hat

PC-Gamer, wenn alle eine Switch 2 kaufen

Die Switch 2 hat sich in den ersten vier Tagen fast gleich oft verkauft wie das Steam Deck in drei Jahren. bild: @NintendoTown

Hater, wenn Nintendo-Fans 80 Franken für «Mario Kart World» ausgeben und unendliche Stunden Spass damit haben

Wie fast jedes «Mario Kart»-Rennen endet

Danke Alarmo, dass du dich geopfert hast! bild: @Lakemonade

Wenn du dir in den letzten paar Monaten eine Switch 1 gekauft hast

Wenn vielleicht jemand doch zu viel «GTA» gespielt hat

Wenn dir Videogames schnuppe sind und alle nur noch von der Switch 2 reden

Wenn mal wieder jemand behauptet, Nintendo sei Kinderkram

Wenn das alte Switch-Meme …

… mit der Switch 2 noch ein wenig besser wird.

Der Joy-Con der Switch 2 lässt sich wie eine PC-Maus nutzen. bild: @Slicktactics

Wie wahre Nintendo-Fans zu Bett gehen

Lifehack: Wie du mit einem simplen Trick unendliche Akkulaufzeit erhältst

Und zum Schluss:

Bonus (Sound an!)

