Mehrere Flaggen vom gleichen Land – erkennst du die echte? Der Palais des Nations in Genf. Um den geht es aber nicht, sondern um die Flaggen davor.

Sergio Minnig Folgen

Vermutlich hast du jede der folgenden Flaggen schon einmal irgendwo gesehen. Entweder an einem internationalen Sportevent, wie den Olympischen Spielen oder der Weltmeisterschaft, in den Nachrichten oder vielleicht in einem Restaurant.

Erkennst du die Flaggen aber auch, wenn wir eine Kleinigkeit verändert haben? Wir nennen dir jeweils das Land und geben dir mögliche Varianten der Flagge. Alles, was du dann noch tun musst, ist auf die richtige zu klicken. Hört sich doch einfach an, nicht? Dann finde heraus, ob es das auch ist. Viel Glück!