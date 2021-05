User Unser

Wappenkunde in Europas Fussball und die Suche nach deinem Lieblings-Logo

325 Fussballklubs spielen in dieser Saison in den 20 besten Ligen Europas. Jeder von ihnen besitzt ein Logo, das ihn einzigartig machen und von der Konkurrenz abheben soll. Regelmässig werden die Wappen aufgefrischt oder ganz neu erstellt, so wie unlängst bei Inter Mailand. Welches ist abgesehen von «deinem» Team dein Favorit?

Es war eine schöne Fleissarbeit, die ich mir da eingebrockt habe: Alle Klubwappen der Top-20-Ligen der UEFA-Fünfjahreswertung zu katalogisieren. Aber eine Fleissarbeit, die einen Fussballfan nur zufrieden stellen kann. Stösst er doch so auch auf Perlen, die ihm sonst verwehrt geblieben wären.

Schliesslich gibt es viele Länder, in denen stets mehr oder weniger die gleichen Teams im Europacup spielen, deren Ligen aber aus noch wesentlich mehr, eher unbekannten Mannschaften bestehen. Oder hast du …