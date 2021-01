Welcher Wintersport ist am besten für dich geeignet? Dieser Test verrät es dir

Quiz

1. Wo verbringst du den Winter am liebsten?

«Age of Empires»

«Age of Empires»

4. Zurück an die frische Luft. Es liegt ganz viel Schnee, was machst du damit?

5. Ein TV-Abend steht an. Was schaust du? shutterstock

«Pulp Fiction»

«Full House»

«Catch Me If You Can»