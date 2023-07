Die Nati-Spielerinnen schreiben in Neuseeland Autogramme. Bild: keystone

Kannst du bei der Frauen-WM mitreden? Nach unserem Quiz weisst du es

Die Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist in vollem Gange. Die Schweizer Nati hat im ersten Spiel die Pflicht erfüllt und gegen den WM-Neuling Philippinen gewonnen. Sie holt hoffentlich genug Punkte, um die Vorrunde zu überstehen. Wie viele Punkte holst du in unserem WM-Quiz?