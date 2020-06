Quiz

Sport

Fussball-Quiz: Kennst du alle Premier-League-Teams?



Bild: EPA

Quizzticle

Kennst du alle Teams, die seit der Gründung 1992 in der Premier League gespielt haben?

Im Sport-Quizzticle der Woche geht es wieder einmal um König Fussball: Im Sommer 1992 wurde aus der englischen Football League First Division die Premier League. In den seit der Gründung 28 ausgetragenen Spielzeiten haben insgesamt 49 verschiedene Klubs in der höchsten Spielklasse des englischen Fussballs gespielt. Hast du sie alle im Kopf? Viel Spass beim «Hirnen»!

Die Regeln:

Zähle alle Teams auf, die seit der Gründung 1992 in der Premier League gespielt haben.

Meist reicht die Stadt, in der die Teams beheimatet sind. Kommen aber mehrere Klubs aus der gleichen Stadt, braucht es den kompletten Vereinsnamen.

Als Hinweis dienen dir neben der letzten Premier-League-Saison die Spitznamen der Teams.

Du musst die Teams nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 46 bis 49 Punkte: 6.0

41 bis 45 Punkte: 5.5

36 bis 40 Punkte: 5.0

31 bis 35 Punkte: 4.5

26 bis 30 Punkte: 4.0

Bis 25 Punkte: Nachsitzen!

Na, wie gut warst du?

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter