QDH: Huber zündet ein Feuerwerk

QDH: Huber wünscht ein frohes neues Jahr

Liebe Huberquizzer

Neues Jahr, altes Spiel. Wir tun jetzt nicht so, als würde sich hier viel verändern. Konstanz hat auch ihr Gutes. Zum Beispiel bei Huber. Der ist immer schlau. Aber nicht nur das. Er ist auch äusserst freundlich. Er wünscht euch nämlich ein frohes neues Jahr. Das tue ich auch. Auf weitere wunderbare ca. 45 Huberquiz im 2023, hier an dieser Stelle, wo die Welt in Ordnung und die Vernunft was wert ist.

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #232