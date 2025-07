Quiz: Wetten, du kennst diese berühmten Tiere nicht mehr

Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?

Erkenne diese 50 Flughäfen am Kürzel oder du endest wie BER

Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?

Es geht um 21 illustre Individuen. Wir geben euch den Namen, ihr sagt uns, um was für ein Tier es sich handelt . Bei einigen haben wir zwei berühmte Exemplare.

«Big Beautiful Bill» verdoppelt Einreisegebühren für Schweizer in die USA

Frau stirbt nach Hundekratzer in Marokko – jetzt erzählt Freundin, wie es wirklich war

Darum habt ihr Pech in der Liebe, liebe Männer!

Weil Xhemaili in der 92. Minute trifft: Die Schweiz steht im Viertelfinal

61-jähriger Mann wird in Indonesien von Netzpython verschlungen

Diese fiese WWM-Frage zum Alphabet wird dich viel Gehirnschmalz kosten

Günther Jauch quizzte am Pfingstmontag auf RTL gleich vier Kandidatinnen und Kandidaten. Anders als bei der letzten Sendung, bei der nur wenige Besucher Erfolg hatten, ging dieses Mal keiner und keine mit leeren Taschen nach Hause. Zudem wurden die Gequizzten mit ihrer Kandidatur überrascht. Sie wussten zu Beginn der «Wer wird Millionär?»-Sendung also nicht, dass sie gleich gegenüber von Jauch Platz nehmen würden. So musste Jannik Kuhle gänzlich unvorbereitet und überrascht auf den heissen Stuhl.