QDH 374: Heute mit Livepublikum

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht!

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Nach über 370 Ausgaben durften wir heute eine Premiere feiern. Das heutige Quiz fand nicht wie normal am Freitag bei trauter Zweisamkeit statt, sondern am Mittwoch-Abend live mit Publikum.

Im Rahmen eines Verkaufsevents bespassten wir 50 der besten, der herausragendsten, der fantastischsten Verkaufs- und Marketinggenies der Schweiz (remember: Wir suchen noch einen Sponsor). Dabei haben wir einiges gelernt.

Im Grundsatz ist ein Live-Quiz mit Daniel Huber eine wirklich wunderbare Sache.

Es hapert aber noch an der technischen Umsetzung. Unser Quiztool müsste um ein paar Features ergänzt werden. Dann könnten wir tatsächlich in Erwägung ziehen, euch Spieler zu Hause auch mal live zu quizzen – was wir grundsätzlich schon eine sehr reizvolle Idee fänden. Vielleicht auch als Live-Stream ... es gibt da einige Ideen.

Wir würden den Huber also gerne auch mal live auf euch loslassen. Bis es soweit ist, braucht es aber wohl noch ein bisschen Zeit und Hirnschmalz. Die Idee ist aber am köcheln.

Anyway.

Im Gejohle und Geschrei des Publikums hatte es unsere hellste Kerze nicht ganz so einfach, sich auf die Fragen zu konzentrieren. Deshalb gelang es zwei Personen / Gruppen unseren Dani zu schlagen. Ganz herzliche Gratulation dazu. Sensationell gespielt!



Und für euch zu Hause bietet sich nun die Chance, Dani zu packen. Ich denke, er hat mindestens einen Punkt – wenn nicht sogar zwei – verschenkt.

So, und jetzt Quiz!

10 Fragen QDH #374 Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen?