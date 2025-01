QDH: Wir feiern Geburtstag (aber wir müssen reden)! Bild:

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Am 22. feiern wir Geburri. watson wird (stolze) 11 Jahre alt. Und deshalb gibt es hier schon ein bisschen was zu feiern. Wir aber müssen reden – über zwei Dinge. Wären wir in einer Sitzung, würde ich sie jetzt Traktanden nennen. Aber gottlob ist ja nicht Sitzung. Trotzdem eröffne ich jetzt.

Also: Ich habe mich in der Einleitung des letzten Quiz des Vorjahres zu meinem Vertipper «flasch» bekannt – und seither konsequent bei flaschen Antworten statt «leider falsch» immer «leider flasch» geschrieben. Ich persönlich finde das noch charmant. Aber eben: «Persönlich» ist halt subjektiv und ganz und gar nicht jedermanns Sache, wie man in den Kommentaren des letzten Quiz nachlesen konnte. Einige treibt es gar zur Weissglut.

Das muss ja nicht sein.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Entgegen dem aktuellen Trend können wir ja versuchen, einen Konsens zu finden. Und zum Glück verfügen wir hier über ein schönes Konsens-Findungs-Tool. Es nennt sich Umfrage!

Deshalb:

Was soll bei einer falsch beantworteten Frage stehen? Leider falsch Leider flasch Lass einfach stehen, was du tippst (ca. 8 Prozent «flasch») Ich will nur die Antwort sehen. Abstimmen

So.

Und weil ich ja erst das Resultat abwarten muss, um die neue Doktrin umsetzen zu können, gibt’s heute bei den flaschen Antworten jeweils komplett andere Fehlermeldungen. Damit wäre das erste Traktandum geschlossen.

Das zweite beschäftigt sich der häufig geäusserten Kritik, dass das Quiz nach Frage drei nicht mehr weitergeht. Das liegt mehrheitlich daran, dass ein Ad-Blocker eingeschaltet ist. Nennt uns befangen, aber ja, wir wären euch dankbar, wenn ihr den Ad-Blocker nicht verwendet, wenn ihr die damit finanzierten Inhalte konsumiert. Oder halt einfach gelegentlich mal spendet. Aber ja, das Problem ist bei unserem Produkt-Team gemeldet. Ehrensache.

So.

Und jetzt Quiz.