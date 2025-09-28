QDH: Wird Hubsi krank? bild: watson.ch

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Kann du mehr Punkte als sie erzielen? Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Endlich Herbst, endlich wieder Lese-, Serien-, und Gamerwetter. Huber kümmert das alles nicht. Er habe keine Zeit für derlei Sachen, klagt er häufig. Er schreibt lieber seine unzähligen digitalen Schnappschüsse korrekt an. Ja. Man glaubt es kaum. Aber wie oft hörte ich mir bereits mittellange Vorträge an, mit welche Systematik er sein Fotoarchiv aufbaut – und mit welchen Schwierigkeiten er dabei zu kämpfen hat.

Anyway.

Jetzt habt ihr wieder einmal einen Fun-Fact über unsere hellste Kerze gelernt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass er wieder raucht? Ja, ja, unser Don Huber.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Mit diesem eher lahmen Intro wollte ich euch bereits ins Quiz entlassen.

Doch dann kommt es zu einer kompletten Kehrtwendung in der Dramatik. Huber hat am Mittag fünfmal geniest. Das sind zwei bis drei Nieser mehr als normalerweise. Und jetzt verzichtet er fast noch aufs Bier. Und draussen beim Rauchen zieht er die Schultern an die Ohren, als wäre ihm kalt. Er fröstelt sichtlich, und als er zum Quiz antrabt, sieht er aus, als wäre er erst gerade aus dem Bett gekrochen. Eieiei. Da bahnt sich was an. Noch ist schwierig zu beurteilen, in welchem Krankheitsstadium er sich befindet, aber auf einer Skala von 0 bis 10 dürfte es sich bereits in der Region von 4 bis 6 bewegen. Und unter diesen Umständen quizzen wir ihn nun? Mal schauen, wie er sich schlägt.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #348 Quizze gegen unsere hellste Kerze. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.