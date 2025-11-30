Sportschützin Nina Christen beendet ihre Karriere per Ende Jahr, wie der Verband am Sonntag mitteilt. Die Olympiasiegerin von 2021 ist momentan die erfolgreichste Schweizer Schützin. Nebst Gold holte sie auch Olympia-Bronze und jüngst, an der Schiess-WM in Kairo, im Team gemeinsam mit Emely und Vivien Jäggi die Silbermedaille im Dreistellungswettkampf. (pre/sda)
Olympiasiegerin Nina Christen tritt zurück +++ Vogt schafft Olympia-Qualifikation
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Olympiasiegerin Nina Christen tritt zurück
Olympia-Qualifikation für Vogt
Bobpilot Michael Vogt und sein Team sorgen beim Weltcup in Innsbruck im Vierer für den ersten Top-6-Platz der Schweizer Bobfahrer in dieser Saison. Mit seinem 6. Rang sichert sich der Schwyzer auch die definitive Olympia-Qualifikation. Cédric Follador verliert am Start zu viel Zeit, überzeugt aber in der Bahn und fährt in den 9. Rang. Enttäuschend verläuft auch die zweite Station für Timo Rohner, der als Achtzehnter noch hinter dem Liechtensteiner Martin Kranz (14.) landet. Francesco Friedrich und Johannes Lochner feiern den erwarteten deutschen Doppelsieg. (pre/sda)
Schweizer Biathlon-Duo mit starker Leistung
Das Schweizer Biathlon-Duo Amy Baserga/Sebastian Stalder läuft beim Weltcup in Östersund auf den guten 6. Platz. Die Schwyzerin und der Zürcher Oberländer vermeiden zwar eine Strafrunde, brauchen aber neun Nachlader, so dass da Podest ausser Reichweite gerät. Den letzte Single-Mixed-Wettkampf zum Abschluss der vergangenen Saison hatten Aita Gasparin und Niklas Hartweg gewonnen. Der Schwyzer fehlt diesmal krankheitshalber, die Bündner startet in der Mixed-Staffel. Den Sieg holen sich die Schweden Sebastian Samuelsson/Ella Halvarsson. (pre/sda)
Blatty und Hasler weiter nicht in Topform
Die Schweizer Bobfahrerinnen und -fahrer warten auch nach siebten Weltcuprennen der Saison auf den ersten Top-6-Platz. Die Debütantinnen Inola Blatty/Salomé Kora dürfen in Innsbruck mit ihrem 8. Rang im Zweier aber zu hundert Prozent zufrieden sein. Sie sind damit der beste Schweizer Schlitten, noch eine Position (und 24 Hundertstel) vor Melanie Hasler/Muswama Kambundji. Beim Sieg der deutschen Dominatorin Laura Nolte klassiert sich das dritte Schweizer Team Debora Annen/Mara Morell im 13. Rang. (presda)
Klee und Rüesch in den Top 20 – Kälin fast in den Top 10
Die Schweizer Distanzläufer zeigen beim Weltcup in Ruka eine starke Reaktion auf den schwachen Saisonstart am Freitag. Über 20 km Skating mit Massenstart schafft Beda Klee mit dem 14. Rang die geforderte Olympianorm (Top 15). Für den Toggenburger ist dies nach einer Seuchensaison eine besondere Erleichterung. Als Sechzehnter verpasst der Bündner Jason Rüesch die Qualifikationslimite um eine Zehntelsekunde – notabene gegen den für einmal enttäuschenden Überläufer Johannes Klaebo, der seinen 100. Weltcupsieg klar verpasst. Mit Harald Amundsen und Einar Hedegart feiert Norwegen in Lappland dennoch einen Doppelsieg.
Näher an die Top 10 heran kommt im Frauenrennen Nadja Kälin. Als Elfte verpasst die 24-jährige Engadinerin ihr Weltcup-Bestresultat aus der letzten Saison nur um drei Plätze. Über die 20 km verliert sie gut eineinhalb Minuten auf die schwedische Supersprinterin Jonna Sundling, die sich in der Spitzengruppe gegen die Amerikanerin Jessie Diggins durchsetzt. Zweitbeste Schweizerin ist Marina Kälin, die zwei Jahre jüngere Schwester von Nadja, im 28. Rang. (pre/sda)
MLS-Finalduell zwischen Messi und Müller
Im Playoff-Final der nordamerikanischen MLS kommt es zum Duell zwischen Inter Miami mit Lionel Messi und den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller. Nach zehn Meistertiteln mit Barcelona in Spanien und deren zwei in Frankreich mit Pais Saint-Germain winkt Lionel Messi die Chance auf einen ersten Titel in Nordamerika.
Im Halbfinal der Major League Soccer (MLS) liess Inter Miami dem New York City FC mit 5:1 keine Chance. Der Argentinier Tadeo Allende brillierte mit einem Hattrick der 38-jährige Messi lieferte einen Assist. Ähnlich klar war der zweite Halbfinal. Die Vancouver Whitecaps führten auswärts gegen San Diego bereits zur Pause mit 3:0 und setzten sich am Ende 3:1 durch. Thomas Müller erhält damit die Chance, nach 13 Meistertitel mit Bayern München gleich seine erste Saison in Nordamerika zu krönen. Für den Final reisen die Kanadier am kommenden Samstag nach Fort Lauderdale, der Heimstätte von Inter Miami in Florida. (pre/sda)
Flamengo gewinnt zum vierten Mal Copa Libertadores
Flamengo gewinnt zum vierten Mal die Copa Libertadores. In einem brasilianischen Final besiegt der Klub aus Rio de Janeiro seinen Rivalen Palmeiras in der peruanischen Hauptstadt Lima mit 1:0.
Mit diesem Sieg im «Estadio Monumental» liegt Brasilien nun mit Argentinien gleichauf als Land mit den meisten Titeln bei Südamerikas wichtigstem Klubwettbewerb – jeweils 25.
Danilo da Silva, der lange in Europa unter anderem bei Real Madrid, Manchester City und Juventus Turin unter Vertrag stand, erzielte in der 67. Minute per Kopf das einzige Tor nach Vorlage des uruguayischen Mittelfeldspielers Giorgian de Arrascaeta. Der Sieg ist ein weiterer Erfolg für Trainer Filipe Luís, der die Mannschaft erst vor gut einem Jahr nach der Entlassung von Tite übernommen hatte. Unter der Führung des ehemaligen Spielers von Atlético Madrid hat Flamengo bereits mehrere Titel in Brasilien gewonnen, darunter die Copa do Brasil.
Der seit 1960 ausgetragene Libertadores-Cup ist das Pendant zur europäischen Champions League. In den vergangenen Jahren haben brasilianische Vereine diesen Wettbewerb dominiert. Seit 2019 haben sie alle sieben Finals für sich entschieden. Flamengo hat neben dem Duell in Lima auch die Ausgaben von 1981, 2019 und 2022 gewonnen – so viele wie kein anderer brasilianischer Verein zuvor.
Rund 50'000 Brasilianer waren für das Finale nach Lima gereist. Am Freitag kam bei einem Unfall ein Fan von Palmeiras ums Leben. Er feierte mit anderen Fans in einem offenen Touristenbus, als er mit dem Kopf gegen eine Brücke prallte und stürzte, wie Medien berichteten. (sda/dpa/con)
Piastri holt Pole und erhöht Druck auf Norris
Das McLaren-Duo gibt im Qualifying für den zweitletzten Grand Prix der Saison den Ton an. Oscar Piastri steht in Katar auf der Pole-Position, WM-Leader Lando Norris komplettiert die Frontreihe in Orange. Piastri muss am zweitletzten Rennwochenende der Formel-1-Saison liefern, um den Druck auf seinen in der WM-Wertung führenden Teamkollegen Norris vor dem Finale in einer Woche in Abu Dhabi aufrechtzuerhalten. Und der Australier, der die Meisterschaft während eines Grossteils des Jahres angeführt hatte, tut dies in Katar nach einem wochenlangen Formtief in eindrücklicher Manier.
Nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg im letzten Sprintrennen der Saison unterstrich er auch im Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag (17.00 Uhr) seine Klasse. Im entscheidenden dritten Teil der Zeitenjagd war Piastri auf dem Lusail International Circuit über eine Runde rund einen Zehntel schneller als Norris. Mit seiner sechsten Pole-Position der Saison verschaffte sich Piastri die beste Ausgangslage, um einen Sieg von Norris zu verhindern. Mit einem solchen würde sich der Engländer am Sonntag erstmals zum Formel-1-Weltmeister krönen. Sein Vorsprung in der WM beträgt 22 Punkte auf Piastri und 25 Zähler auf Titelverteidiger Max Verstappen.
Verstappen geht am Sonntag aus der zweiten Startreihe ins Rennen. Der Sieger der letzten beiden Jahre in Katar nimmt mit Startplatz 3 auf jener Seite der Start-Ziel-Geraden Aufstellung, die als die bessere gilt. Hinter dem vierfachen Weltmeister folgen George Russell und Kimi Antonelli in den Mercedes.
Für die Fahrer des Teams Sauber endete die Qualifikation nach dem zweiten Teil. Der Deutsche Nico Hülkenberg nimmt den 23. Grand Prix der Saison aus Position 11 unter die Räder. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto wird in der Startkolonne auf Platz 14 stehen. (pre/sda)
Schweizer Handballerinnen nach zweitem Sieg in der WM-Hauptrunde
Zwei Tage nach dem erfolgreichen WM-Auftakt, dem 34:9-Kantersieg gegen den Iran, gewinnen die Schweizer Handballerinnen auch ihr zweites Gruppenspiel. Sie qualifizieren sich mit dem 25:24-Sieg gegen den Senegal vorzeitig für die Hauptrunde.
Im niederländischen 's-Hertogenbosch bot sich den Zuschauenden eine ausgeglichene Partie. Die Schweizerinnen hatten während der ersten Hälfte zwar meist den Kopf leicht vorne und gingen schliesslich auch mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause. Doch gegen die stark agierenden senegalesischen Kreisläuferinnen fanden die Spielerinnen von Trainer Knut Ove Joa in den ersten 30 Minuten noch keine Lösung.
Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie eine ausgeglichene, die Schweizerinnen bissen sich an der Verteidigung der Senegalesinnen lange die Zähne aus. Rund zwölf Minuten vor Schluss gelang es der Schweiz, sich leicht abzusetzen (21:18). Diese Führung gaben die Schweizerinnen, auch weil Torhüterin Lea Schüpbach mehrmals stark parierte, bis zum Ende der Partie nicht mehr her.
Dank des zweiten Sieges im zweiten Spiel stehen die Schweizerinnen bei ihrem WM-Debüt vorzeitig in der Hauptrunde. Für diese qualifizieren sich die besten drei Teams jeder Gruppe. Die Schweizerinnen werden in ihrem letzten Gruppenspiel am Montag noch auf die favorisierten Ungarinnen treffen. (pre/sda)
Im niederländischen 's-Hertogenbosch bot sich den Zuschauenden eine ausgeglichene Partie. Die Schweizerinnen hatten während der ersten Hälfte zwar meist den Kopf leicht vorne und gingen schliesslich auch mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause. Doch gegen die stark agierenden senegalesischen Kreisläuferinnen fanden die Spielerinnen von Trainer Knut Ove Joa in den ersten 30 Minuten noch keine Lösung.
Ammann estmals in den Punkterängen
Simon Ammann (44) schafft es auf der Grossschanze in Ruka (Finnland) als 28. erstmals in die Punkteränge. Gewertet wurde nur der erste Durchgang. Gregor Deschwanden wurde zum zweiten Mal diese Saison Zehnter.
Ammann durfte sich über die erstmalige Qualifikation für den zweiten Durchgang in dieser Saison freuen. Später ärgerte sich der Jungsenior im Schweizer Team aber auch. Ammann gehörte zu den acht Springern, die auch den zweiten Durchgang bewältigten. Ammann erzielte von diesen Acht die drittbeste Weite und hätte sich mindestens den 25. Platz gesichert. Damit hätte er alle Selektionsvorgaben für die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien erfüllt gehabt.
Gesichert hätte das die achte Teilnahme Ammanns an Olympischen Winterspielen noch nicht. Neben Deschwanden und Ammann können weitere Schweizer den zweiten Teil der Selektionsnorm (eine Top-25-Klassierung) noch erfüllen. Die Schweiz verfügt derzeit über drei Startplätze bei den Männern im Skispringen.
Deschwanden war als Zehnter auch im fünften Springen der Saison der beste Schweizer. Der Slowene Anze Lanisek siegte vor Ren Nikaido aus Japan und Landsmann Domen Prevc. Regen, Wind und Schneefall beeinträchtigten das Springen. (pre/sda)
Schweizer Curler müssen sich mit EM-Silber begnügen
Die Schweizer Curler verlieren den EM-Final im finnischen Lohja gegen Schweden und holen damit Silber. Die Equipe um Skip Yannick Schwaller unterliegt den Skandinaviern im Zusatzend mit 4:5.
Nach leichtem Rückstand während der gesamten Partie gelang es Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-Van Berkel zwar, im zehnten End auszugleichen. Die Schweden sicherten sich im Zusatzend jedoch den entscheidenden Punkt und besiegelten die Niederlage der Schweizer. (pre/sda)
YB-Fan wegen Gewalt in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt
Ein 36-jähriger Fan des Berner Fussballclubs BSC Young Boys ist wegen Ausschreitungen nach Europa-League-Spiel in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dies teilte die örtliche Polizei mit. Drei weitere Fans des Berner Vereins mussten am Samstag vor Gericht. Die Männer wurden gemäss Angaben der West Midlands Police am Freitagmittag am Flughafen der englischen Stadt Birmingham festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Fussballspiel gegen Aston Villa einen Polizeibeamten angegriffen und an gewalttätigen Ausschreitungen teilgenommen zu haben.
Zwei Fans des Berner Fussballclubs BSC Young Boys (YB) waren bereits am Donnerstag während des Spiels festgenommen worden. Der nun verurteilte 36-Jährige sei geständig, den Polizisten angegriffen zu haben, schrieb die Polizei weiter. Neben der Haftstrafe muss er eine Busse von 200 Pfund (rund 215 Franken) zahlen. (pre/sda)
Piastri gewinnt letzten Sprint der Formel-1-Saison
Oscar Piastri im McLaren gewinnt das sechste und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025. Der Australier setzt sich in Katar vor George Russell im Mercedes und Teamkollege Lando Norris durch. Im Titelkampf verkürzte Piastri seinen Rückstand auf WM-Leader Norris um zwei auf 22 Punkte. Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull, der den Sprint als Vierter beendete, liegt vor dem Grand Prix am Sonntag und dem Saisonfinale eine Woche später in Abu Dhabi nun 25 Zähler hinter Norris zurück. Damit steht fest: Norris kann am Sonntag mit einem Sieg erstmals Weltmeister.
Für den aus der Pole-Position gestarteten Piastri ist es der dritte Sieg im verkürzten Format. In den zwei Jahren zuvor hatte er ebenfalls in Katar triumphiert – wobei er vor zwölf Monaten nach einem strategischen Entscheid von McLaren nicht aus eigener Kraft gewann. Damals hatte Norris auf der Zielgeraden bewusst verlangsamt und seinen Teamkollegen passieren lassen. Die Geste galt als Revanche, nachdem Piastri drei Wochen zuvor in Brasilien seinem im Titelkampf befindlichen Teamkollegen den Sieg im Sprintrennen überlassen hatte. Solche Geschenke gibt es im aktuellen WM-Duell nicht.
Das Team Sauber bleibt auch im letzten Sprintrennen der Saison ohne Punkte. Gabriel Bortoleto als Elfter und Nico Hülkenberg als Sechzehnter verpassen die Top 8. (pre/sda)
Fähndrich startet mit 5. Platz in die Saison
Nadine Fähndrich startet beim Klassisch-Sprint im finnischen Ruka mit einem 5. Platz in die Weltcupsaison. Die Form bei der Schweizerin stimmt zum Start in die Olympiasaison. Nach einem 10. Platz im Prolog qualifizierte sich die WM-Dritte souverän für den Final. Dort war sie gegen eine skandinavische Übermacht allerdings chancenlos.
Erstmals seit der Coronapandemie gewann beim Sprint im Norden Finnlands nicht eine der sonst überlegenen Schwedinnen, sondern die Norwegerin Kristine Skistad. Sie düpierte die drei Schwedinnen Jonna Sundling, Maja Dahlqvist und Johanna Hagström. Dahinter war Fähndrich als Fünfte Beste des «Rests». Lea Fischer als Dritte und Anja Weber als Vierte ihrer Viertelfinals scheiterten hingegen in der ersten K.o.-Runde, klassierten sich aber alle in den Top 20 und erfüllten so die Hälfte der Olympianorm.
Auch bei den Männern hatten es die Schweizer mit den 3. Plätzen. Mit Janik Riebli, Valerio Grond und Isai Näff verpassten alle drei Schweizer, die die Viertelfinals erreicht hatten, den Halbfinal um eine Position. Vor allem für Riebli, der im Prolog als Sechster überzeugt hatte und in der Endabrechnung den 13. Rang belegte, und Grond ist das Ausscheiden im Viertelfinal eine leise Enttäuschung, auch wenn sie in der Skating-Technik stärker einzustufen sind. Grond fehlten nur gerade sechs Hundertstel, um als Lucky Loser weiterzukommen. Der Sieg ging wie gewohnt an den Sprint-Dominatoren Johannes Klaebo, der im Weltcup zum 99. Mal triumphierte, die Norweger besetzten gleich das ganze Podest. (pre/sda)
Solider 7. Platz für Schweizer Biathlon-Frauenstaffel
Die Schweizer Frauenstaffel zeigt zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund mit dem 7. Platz einen guten Auftritt. In der Besetzung Amy Baserga, Aita Gasparin, Lydia Mettler und der zuletzt an der Hand verletzten Lena Häcki-Gross war man im Schiessstand mit acht Nachladern, aber keiner Strafrunde solide und liess zum Beispiel die Deutschen und die Norwegerinnen hinter sich. Den Sieg holten sich trotz interner Wirren überlegen die favorisierten Französinnen, vor Italien und Tschechien. (pre/sda)
Schwedinnen gewinnen die Curling-EM
Am Finalspiel der EM im finnischen Lohja setzten sich die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg mit 7:5 gegen Schottland durch und kürten sich damit zu den neuen Europameisterinnen. Die Vorentscheidung fiel im neunten End, als Schweden sich mit 7:4 absetzen konnte. Es ist die 22. Goldmedaille, die sich die Skandinavierinnen sichern, zuletzt triumphierten sie im Jahr 2019. Die Schweizerinnen, die sich am Freitag die Bronzemedaille sicherten, hatten sowohl Schottland wie auch Schweden in der Round Robin souverän besiegt, im Halbfinal scheiterten sie dann jedoch mit 5:8 an den Schottinnen.
Kein Podium im Big Air
Die Schweizer Flugkünstler schafften beim Weltcup im chinesischen Zhangjiakou keinen Exploit. Bei den Frauen sprang die Bündnerin Giulia Tanno im Big Air auf den 5. Platz, die Genferin Sarah Hoefflin klassierte sich als Achte. Mathilde Gremaud, vor knapp vier Jahren in Peking Olympia-Dritte im Big Air, hatte die Qualifikation verpasst. Bei den Männern sowie den Snowboarderinnen und Snowboardern war die Schweiz in den Finals nicht vertreten.
