Erbschaftssteuer und Service Citoyen: Der Abstimmungssonntag im Liveticker

Am Sonntag, 30. November stimmt die Schweiz über zwei nationale Vorlagen ab.

Zum einen geht es um die Juso-Erbschaftssteuer. Alle Informationen dazu findest du hier.

Zum anderen stimmen wir über die Service-Citoyen-Initiative ab. Um was es dabei geht, erfährst du hier.

Im watson-Liveticker findest du die Resultate, News, erste Einschätzungen und Stimmen aus der Politik.

Ein erster Trend wird um 12 Uhr erwartet, die Schlussresultate dürften vor 18 Uhr eintreffen. Hier findest du alle Umfragen und Ergebnisse im Detail.

Darum geht es Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm. Hier erfährst du, worum es geht:

Service-Citoyen-Initiative Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen Erbschaftssteuer-Initiative Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative Der Ablauf Der Ablauf des heutigen Abstimmungssonntags sieht wie folgt aus:

12 Uhr: Die Urnen werden geschlossen, eine erste Trendrechnung veröffentlicht und erste Resultate aus den Kantonen treffen ein.

12.30 Uhr: Eine erste Hochrechnung zu den beiden nationalen Vorlagen wird publiziert.

Ab 13 Uhr: Erste Resultate aus grösseren Kantonen möglich.

Bis 18 Uhr: Die Schlussresultate und alle Ergebnisse aus den kantonalen Abstimmungen.



Am letzten Abstimmungssonntag des Jahres stehen auf nationaler Ebene zwei Entscheide an: Die «Initiative für eine Zukunft» der Juso fordert die Einführung einer Erbschaftssteuer und die «Service-Citoyen-Initiative» einen Bürgerdienst für alle.

In den Umfragen zeigte sich, dass beide Vorlagen einen schweren Stand haben dürften. Eine Annahme einer der beiden Initiativen käme einer politischen Überraschung gleich.

Im Liveticker auf watson findest du alle News zu den Abstimmungen im November 2025. Ab 12 Uhr wird eine erste Trendrechnung und ab 12.30 Uhr Hochrechnungen publiziert. Die Schlussresultate dürften bis spätestens 18 Uhr stehen.

Abstimmungen in 14 Kantonen

Auch in den Kantonen wird abgestimmt. Bild: KEYSTONE

Etwas spannender dürfte es auf kantonaler Ebene werden. Hier wird in 14 Kantonen über diverse Vorlagen entschieden. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden will sich beispielsweise eine neue Verfassung geben. Hier wird über zwei Varianten abgestimmt: In einer ist ein aktives Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer enthalten, in der zweiten nicht.

In Fribourg befinden die Stimmbürgerinnen und -bürger über einen Mindestlohn von 23 Franken, in Genf steht eine Beteiligung durch Kanton an den Zahnarztkosten auf dem Plan und in Solothurn soll die Praxis der Lotto-Konzessionsvergabe geändert werden. Bei watson behältst du über alle Vorlagen den Überblick. (leo)