Du weisst, dass Mars nicht nur eine Süssigkeit ist? Was weisst du noch über den Planeten?

Quiz

Wissen

Wirst du der erste Mensch auf dem Mars? Beweise es in diesem Quiz!



Du weisst, dass Mars nicht nur eine SĂŒssigkeit ist? Was weisst du noch ĂŒber den Planeten? Bild: Shutterstock

Mars ist momentan in aller Munde. Nein, nicht die SĂŒssigkeit, sondern – metaphorisch gemeint – der Rote Planet.

Am 18. Februar 2021 ist der Rover «Perseverance» erfolgreich auf dem Mars gelandet. Was damals, anno 1969, die Mondlandung war, ist nun also der Rote Planet.

Aber was weisst du eigentlich ĂŒber ihn? Hier hast du nun die Möglichkeit, dich zu beweisen und festzustellen, ob du das Zeug dazu hĂ€ttest, der erste Mensch auf dem Mars zu werden. Zeig uns, was du kannst!

Quiz 1. Wie auf dem Bild ersichtlich, ist klar, warum der Mars auch «Roter Planet» genannt wird. Aber weisst du auch, weshalb? shutterstock Shutterstock Das Licht der Sonne wird im Weltall gespalten (wie bei einem Prisma). Es kommt nur das rote Licht zum Mars, was ihn rot erscheinen lĂ€sst. comments://264542300/2146229 Die OberflĂ€che des Mars besteht aus rotem Sand, Ă€hnlich wie in einer WĂŒste. Shutterstock Da der Mars verrostet, ist seine OberflĂ€che rot gefĂ€rbt. Shutterstock Die Lebensbedingungen auf dem Mars sind ideal fĂŒr Bakterien, besonders fĂŒr das rötliche Venikalium–Bakterium. Dieses hat sich auf einem Grossteil der MarsoberflĂ€che ausgebreitet. 2. Bevor wir uns noch nĂ€her mit unserem Nachbarplaneten beschĂ€ftigen, wollen wir erst mal eine Grössenrelation zur Erde schaffen. Im welchem VerhĂ€ltnis steht der Durchmesser des Mars zu demjenigen der Erde? Sein Durchmesser ist viermal kleiner als der der Erde. Sein Durchmesser ist doppelt so gross wie der der Erde. Sein Durchmesser ist viermal so gross wie der der Erde. Sein Durchmesser ist halb so gross wie der der Erde. 3. Auf dem Bild siehst du den Mount Everest, mit 8849 Meter der höchste Berg der Welt. Wie hoch ist der höchste Berg auf dem Mars? shutterstock Knapp 200 Meter. Knapp etwas höher. Rund 9355 Meter. Etwas ĂŒber 22'000 Meter. Auf dem Mars hat es keine nennenswerten Berge, geschweige denn HĂŒgel. 4. Weisst du, woher der Planet seinen Namen hat? Shutterstock Die Römer tauften die Planeten nach ihren Göttern. Mars war der Kriegsgott. Ähnlich wie Elon Musk hatten auch die GrĂŒnder des Mars-Riegels Frank und Ethel Mars einen Teil ihres Vermögens in die Weltraumforschung investiert. Sie trugen damit massgeblich zur Entdeckung des Roten Planeten bei. Das Wort «marsh» ist lateinisch und bedeutet sinngemĂ€ss «fluffig». Darum heissen Marshmallows auch Marshmallows. Da die OberflĂ€che des Mars Ă€hnlich «weich» ist, ergab sich der Name. Shutterstock Die magnetische Anziehung von der Sonne zum Mars ist im Monat MĂ€rz extrem stark. Daher leitete sich MĂ€rz zu Mars ab. 5. Wie viel wiegt eine Person, die auf der Erde 65 Kilogramm schwer ist, auf dem Mars? 0 Kilogramm Rund 25 Kilogramm Rund 45 Kilogramm Rund 85 Kilogramm 6. Was glaubst du, wie lange wĂŒrde eine Reise von der Erde zum Mars dauern? Shutterstock 1-2 Wochen 2-3 Monate 7-9 Monate 14-16 Monate 7. Am 18. Februar 2021 ist der Rover «Perseverance» auf dem Mars gelandet. Wie viel hat die Mission gekostet? Shutterstock Knapp 116 Millionen US–Dollar Knapp 534 Millionen US–Dollar Knapp 1,3 Milliarden US–Dollar Knapp 2,7 Milliarden US–Dollar 8. Apropos «Perseverance»: Dieser sendete ein Live-Video von seiner Landung auf dem Mars an die NASA. Na ja, was heisst «live»? Durch die Entfernung wurde die Übertragung verzögert. Was denkst du, wie lange benötigte das Signal vom Mars auf die Erde? Shutterstock Rund 1 Minute Rund 11 Minuten Rund 21 Minuten Rund 31 Minuten Rund 41 Minuten Rund 51 Minuten 9. Jetzt wird es etwas weniger wissenschaftlich: Wie sieht die Marsflagge aus? 10. Ein Tag auf der Erde, sprich eine Umdrehung um die eigene Achse, dauert 24 Stunden. Also, um genau zu sein, sind es nicht ganz 24 Stunden. Aber egal, das ist ein anderes Thema, es geht heute um den Mars: Wie lange dauert dort eine Umdrehung? Rund einen Monat Knapp zwei Wochen Rund einen Tag Knapp 12 Stunden 11. Funfact: Welche Aussage ĂŒber den Mars stimmt? Shutterstock Auf dem Mars herrscht praktisch immer eine konstante Temperatur. Aufgrund der lebensfeindlichen Umgebung ist eine bemannte Reise zum Mars vorerst nicht geplant/möglich. Der Rover «Curiosity» hat sich zu seinem ersten Geburtstag auf dem Mars selbst «Happy Birthday» gesungen. Die Redewendung «jemanden in die WĂŒste schicken» stammt von der Redewendung «jemanden auf den Mars schicken». Sie hat die gleiche Bedeutung. Weil der Mars wĂŒstenĂ€hnlich aussieht, wurde ĂŒber die Jahrzehnte aus «Mars» «WĂŒste».

