Quizz den Huber: Kannst du unser Genie besiegen? Einfach wird es nicht

QDH: Huber startet mit zwei Tolggen. Kannst du das ausnutzen?

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
18.01.2026, 19:5618.01.2026, 19:56
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Strub. Das ist wohl der Ausdruck, den ich für die aktuelle Zeit verwenden würde. Irgendwo zwischen unfassbar, eigenartig und übel. Strub halt. Den Umgang damit muss man auch erst lernen – ich mag mich nicht an vergleichbare Zeiten erinnern, auch wenn wir mit der Pandemie eine Aufwärmrunde kriegten.

Dabei stets ins Bullseye der pietätvollen Unterhaltung zu treffen, ist fast nicht möglich. Wo dieses liegt, definiert jeder für sich selbst. Ich verstehe es deshalb sehr gut, wenn es manchen QuizzerInnen sauer aufstösst, wenn ich so kurz nach der Katastrophe nach der geografischen Lage von Crans Montana frage.

Was ist «Quizz den Huber»?
Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Solche Fragen streue ich aber sehr bewusst ein.

Auf dem Strahl zwischen ernsthafter Information und purer Unterhaltung würde ich dieses Quiz irgendwo in der Mitte positionieren. Natürlich soll die Spass-Komponente (trotz schwieriger Fragen) nicht zu kurz kommen. Eine nachdenkliche Note kann in meinen Augen aber nicht schaden. Zumal rationale Informationen helfen können, überbordende Emotionen im Zaum zu halten. Aber auch das ist sicher individuell – Ich bin einfach nicht bereit, beim Produzieren dieses Quiz die Scheuklappen vor sämtlichen Geschehnissen dieser struben Zeit überzustreifen.

So.

Und jetzt Quiz.

QDH #363

Jede Wochen quizzen wir unsere hellste Kerze. Kannst du sie schlagen?

Österreichs Präsident nutzt «Gritibänz im Benz» als TikTok-Sound

