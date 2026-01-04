klar-7°
Quizz den Huber: Mit der Ausgabe #361 starten wir ins neue Jahr

QDH: Huber startet bedächtig

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
04.01.2026, 19:58
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Ich kann nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Nach einer Diskussion in der Redaktion haben wir uns aber entschieden, das Huber-Quiz trotzdem zu produzieren. Während also der Rest der Redaktion mit dem schrecklichen Unglück in Crans-Montana beschäftigt war, mit Augenzeugen und Angehörigen sprach und versuchte, die Ereignisse mit möglichst viel Menschenwürde einzuordnen, suchte ich nach Quizfragen. Irr.

Was ist «Quizz den Huber»?
Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Aber ich möchte wenigstens den kleinen Platz hier nutzen, um allen Beteiligten unser Beileid auszudrücken. Den Hospitalisierten wünschen wir von ganzem Herzen einen möglichst umfangreichen, komplikationslosen und schnellen Genesungsprozess und den Hinterbliebenen möglichst viel Halt und Kraft. Auch unsere Gedanken sind bei euch. Auch wenn die Distanz, die unsere Professionalität erfordert, uns manchmal kalt erscheinen lässt.

Wie nach einem solchen Ereignis wieder Normalität einkehrt? Ich weiss es nicht. Sicher ist nur: Die Normalität wird eine andere sein. Wir haben es in der Hand, sie zu gestalten. Unter diesem Aspekt ist auch der Entscheid, dieses Quiz hier trotzdem durchzuführen, zu verstehen.

PS: Huber hat seine Brille gefunden. Sie hatte sich zwischen Matratze und Wand am Kopfende seines Betts verkrochen. Er hat ihr das längst verziehen.

