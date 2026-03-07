History Porn Teil XCII: Geschichte in 37 Wahnsinns-Bildern

«Ja, History Porn, das ist geballte Ladung schwedische Mid-Century-Ästhetik!»

Stockholm, Schweden, 1961:

Der History Porn staunt. Bild: www.imago-images.de.

Die schwedische Schauspielerin und Modeikone Marianne Bernadotte, die durch ihre Heirat mit dem schwedischen Prinzen Sigvard Bernadotte zur Prinzessin und Gräfin von Wisborg wurde. Hier sehen wir sie mit Tochter und Ericophon – auch Cobra Telefon genannt – in ihrem todschicken Zuhause.

Virgulino Ferreira da Silva alias Lampião

Sertão, Brasilien, 1936:

Virgulino Ferreira da Silva (1898–1938) war Brasiliens berühmtester Cangaceiro – ein Bandit also, der mit seiner Bande den Sertão unsicher machte. In jener wüstenartigen Trockensteppe wurde er geboren, als Sohn eines armen Viehhändlers. Seine Mutter starb an einem Herzleiden, sein Vater wurde von der Polizei getötet, in einem Konflikt mit einem benachbarten Grossgrundbesitzer, der nicht wollte, dass die Familie ihre Tiere auf seinem Land weiden liess. Virgulino war 22 Jahre alt und schloss sich danach gemeinsam mit seinen Brüdern einer umherziehenden Bande an.

Zwei Jahre später war er deren Anführer und bekam den Spitznamen Lampião: Er konnte eine Repetierbüchse so rasend schnell abfeuern, dass das Mündungsfeuer nachts wie eine Laterne aufleuchtete.

Bald wurde seine Bande grösser und immer gefürchteter. Sie operierte quer durch sieben Bundesstaaten, überfiel Städte, Fazendas und Armeestützpunkte, erpresste Schutzgelder und entführte Menschen gegen Lösegeld.

Sie kannten nichts als Gewalt und sie antworteten mit nichts als Gewalt auf diese verlassene Hinterlandregion, in der das Gesetz des Stärkeren galt.

Und Lampião wusste, wie man zum Stärkeren wird. 16 Jahre lang führte er seine Cangaceiros mit Charisma und taktischer Intelligenz. Trat als Retter der Armen und Rechtlosen auf, nur um dann wieder mit den Mächtigen zu kooperieren. Weder Held noch Teufel. Bloss ein Produkt einer heillos ungerechten Welt, einer unerbittlichen Gewaltspirale, die Missbrauch, Schmerz und Zerstörung in einer ganz eigenen, blutigen Weise zu wiederholen und zu verstärken verstand.