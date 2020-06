Quiz

Aufgedeckt! Extra Quiz: Erkennst du das Obst und Gemüse hinter den Feldern?



bild: watson / shutterstock

Aufgedeckt

Extrarunde! Weil wir es freiwillig eh nie wählen: Früchte & Gemüse! 🍒

Herzlich willkommen zu einer Extrarunde «Aufgedeckt»!

Schaut man sich so an, was ihr jeweils für eine Kategorie bevorzugt, fällt eines auf: Früchte und Gemüse ist nicht sonderlich beliebt. Aber warum eigentlich? Ist es zu einfach? Zu schwierig? Oder können wir den gesuchten Begriff eventuell gar nicht benennen, auch wenn wir alle 25 Felder aufgedeckt haben?

Lasst es uns in dieser Extra-Runde herausfinden!

Viel Spass!

Und denkt daran: Enter drücken, um euren Tipp abzugeben!

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Und? Wie lief's?

PS: Die reguläre 10. Runde von «Aufgedeckt» wird wie gewohnt am Freitagnachmittag erscheinen. Und die Kategorie können wir euch eigentlich auch schon verraten: Es wird ein Mix aus verschiedenen Kategorien sein! 🏄‍♀️

Wetten, du errätst nie, wie unser Obst und Gemüse vor tausend Jahren ausgesehen hat?

«En Guete!» Video: watson/Emily Engkent

