Aufgedeckt! Quiz #9: Erkennst du 10 Marken/Logos hinter den Feldern?



Aufgedeckt

LOGOS! Die einzige Kategorie, die wir wirklich draufhaben! 🤓

Herzlich willkommen zu einer neuen Runde «Aufgedeckt»!

Machen wir uns nichts vor: Wir haben gemerkt, dass wir beim Thema Marken/Logos nicht so grosse Pfeifen sind wie in den anderen Gebieten. Und was ist das Resultat dieser Feststellung? Richtig: Wir bleiben schön da, wo wir gut sind. Haha.

Die Umfrage von letzter Woche lieferte ein ziemlich eindeutiges Resultat:

Was wollen wir? Richtig: Marken/Logos!

Was nehmen wir? Komm wir probieren noch einmal Schweizer Städte! 15% Nein, zurück zu den Tieren! TIERE!!! 14% Wieder Marken/Logos! Das kann ich wenigstens. 26% Peopleeeeee, wie oft muss ich es noch sagen? 12% Nein, Früchte, Gemüse! 8% INSTRUMENTE!!! 10% Nein, Schweizer Seen (von oben)! 10% Was anderes, ich schreib' es euch in die Kommentare! 1%

Bevor es losgeht: Was ist neu?

Eigentlich nichts, ausser:

«Werthers Echte» heissen seit 1998 nicht mehr «Werthers Echte» sondern «Werther's Original»



Und nun: Viel Spass!

Und denkt daran: Enter drücken, um euren Tipp abzugeben!

PS: Falls nur weisse Felder angezeigt werden, dann hat das Bild bei dir leider nicht richtig geladen. Das Problem sollte eigentlich behoben sein, aber falls es dennoch passiert: Seite aktualisieren. Damit sollte es hoffentlich wieder gehen. Entschuldigt die Umstände, das Problem ist uns bekannt und die IT kümmert sich darum.

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Wie ist's dieses Mal gelaufen?

Und wollen wir nächste Woche mal etwas Neues ausprobieren?

Wollen wir? Ja! Machen wir einen Mix aus verschiedenen Kategorien Ich will nochmal Schweizer Städte Instrumente Flaggen/Wappen Filme/Serien Tiere Persönlichkeiten (aus Politik/Showbiz/Geschichte etc.) Pflanzen/Natur Nein, MARKEN. LOGOS. Was anderes kann ich nicht.

Willst du nochmal spielen? Hier findest du die vorherigen Runden:

1. Runde: Gemischtes

2. Runde: Gemischtes

3. Runde: Marken/Logos

4. Runde: Tiere

5. Runde: Tiere

6. Runde: Schweizer Städte

7. Runde: Marken/Logos

8. Runde: Marken/Logos

