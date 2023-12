Wir haben unser Fragerepertoire den eisigen Temperaturen angepasst. Ihr werdet schon sehen. Dem Huber kommt das nicht unbedingt entgegen, ist er doch nicht als grosser Kletterer bekannt. Mit Kämmen hat Huber eh nichts am Hut und die einzige Wand, die ihn interessiert, ist diejenige hinter der Bar.

Zugegeben, das mit den Bundesliga-Klubs war schon eher einfach. Viele von euch konnten dort glänzen und (fast) alle Teilnehmer der letzten fünf Jahre aufzählen. Aber wie sieht es mit der englischen Premier League aus?

Nachdem es letzte Woche mit der Bundesliga gemäss einigen von euch «so einfach wie noch nie» war, testen wir euer Wissen heute mit den Klubs der Premier League. Diese wurde in dieser Form 1992 erstmals ausgetragen und hatte dementsprechend einige Teilnehmer weniger als die Bundesliga in 60 Jahren. Dennoch waren es immerhin schon 51 Vereine in der Liga mit jeweils 20 Teilnehmern.