QDH: Heute ausnahmsweise mit Eierlikör – und einer steilen These Bild:

Jeden Sonntag quizzen wir unseren schlausten Mitarbeiter. Kannst du ihn besiegen? Heute wird es ziemlich schwierig.

Liebe Huberquizzer

Was für eine Woche. In Deutschland gehen die Lichter der Ampel endgültig aus, um die schöne Formulierung unseres Politik-Kenners Peter Blunschi zu wiederholen. Und Amerika bekommt den Präsidenten, den die Mehrheit gewählt hat.

Vor allem für letzteres hagelt es nun Erklärungsversuche, standen doch sämtliche Umfrageinstitute wieder ziemlich im Schilf. Mitten in diesem Dauerfeuer will auch ich noch meine bescheidenen zwei Cents loswerden: Ich glaube, dass Trump gewonnen hat, weil sich die Welt für viele gerade zu schnell dreht. Klimawandel, Gesellschaftswandel, Strukturwandel, Technologiewandel, Wandel des internationalen Machtgefüges … Wandel von fast allem.

Bei so viel Wandel kann man schon mal in Panik verfallen, den Anschluss zu verpassen. Und was tut man da: Man versucht an dem festzuhalten, was man kennt. Man wählt konservativ. Auch wenn sich der Tornado of Change damit ganz bestimmt nicht zähmen lässt.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Um diese doch recht billigen zwei Cents schmücke ich mit einer steilen These: Das Problem der Amerikanerinnen und Amerikaner ist, dass sie kein «Quizz den Huber» haben. QDH gibt Halt, QDH ist stabil, QDH trotzt sämtlichen Änderungsgewalten. Die GIFs sind noch aus dem vorherigen Jahrzehnt, die Fragen stammen immer aus denselben Kategorien, Erscheinungstermin ist wie eh und je Sonntag 20.00 Uhr. Und zu guter Letzt sieht sogar unser Huber immer noch haargenau gleich aus wie am Anfang.

Die Betonung in diesem Satz liegt auf «haargenau».

Damit wäre die Wurzel allen Übels gefunden: Hätten wir QDH in die USA verkauft, hätten wir jetzt die erste Präsidentin. Wir nehmen die Schuld demütig auf uns.

Eines ist heute dann aber doch noch anders: Statt Bier oder Wein schlürft Huber heute Eierlikör. Eierlikör?

Fragt nicht. Huber bleibt Huber.

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #315 Hier klicken!