Quiz: Erkenne die 30 Partner der jeweiligen Stars

October 9, 2025, New York, New York, USA: MEGHAN MARKLE, Duchess of Sussex and PRINCE HARRY, Duke of Sussex seen at the 3rd Annual World Mental Health Day Gala held at Spring Studios. New York USA - Z ...
Herzogin von Sussex und Herzog von Sussex.Bild: www.imago-images.de
Quizzticle

Nenne diese 30 Partner der Stars – oder du bekommst kein Valentinstag-Date

14.02.2026, 11:5814.02.2026, 11:58

Liebe Quizzticle-Klasse,

Heute schon Liebe verschenkt? Beispielsweise Rosen, Herzli-Schoggi, kleines Schmuckstück. Jaa, es ist VALENTINSTAG, hallo!

Falls du bisher noch kein Geschenk bekommen oder verschenkt hast, haben wir da etwas für dich: unser tolles Quiz!

Dieses Mal geht es darum, das Liebes-Pendant zu bekannten Persönlichkeiten zu finden – von Sport über Politik bis hin zu Film. Wer gehört zu wem?

Und so geht's:

  • Nenne 30 bekannte Persönlichkeiten.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Die Personen sind unter ihrem Ledignamen aufgelistet.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 Bei dir läufts in der Liebe rund!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Du bist ein Pechvogel in der Liebe.
