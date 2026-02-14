Quizzticle
Nenne diese 30 Partner der Stars – oder du bekommst kein Valentinstag-Date
Liebe Quizzticle-Klasse,
Heute schon Liebe verschenkt? Beispielsweise Rosen, Herzli-Schoggi, kleines Schmuckstück. Jaa, es ist VALENTINSTAG, hallo!
Falls du bisher noch kein Geschenk bekommen oder verschenkt hast, haben wir da etwas für dich: unser tolles Quiz!
Dieses Mal geht es darum, das Liebes-Pendant zu bekannten Persönlichkeiten zu finden – von Sport über Politik bis hin zu Film. Wer gehört zu wem?
Und so geht's:
- Nenne 30 bekannte Persönlichkeiten.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Die Personen sind unter ihrem Ledignamen aufgelistet.
- Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 Bei dir läufts in der Liebe rund!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Du bist ein Pechvogel in der Liebe.
