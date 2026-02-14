Herzogin von Sussex und Herzog von Sussex. Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Nenne diese 30 Partner der Stars – oder du bekommst kein Valentinstag-Date

Liebe Quizzticle-Klasse,

Heute schon Liebe verschenkt? Beispielsweise Rosen, Herzli-Schoggi, kleines Schmuckstück. Jaa, es ist VALENTINSTAG, hallo!

Falls du bisher noch kein Geschenk bekommen oder verschenkt hast, haben wir da etwas für dich: unser tolles Quiz!

Dieses Mal geht es darum, das Liebes-Pendant zu bekannten Persönlichkeiten zu finden – von Sport über Politik bis hin zu Film. Wer gehört zu wem?

Und so geht's:

Nenne 30 bekannte Persönlichkeiten.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Die Personen sind unter ihrem Ledignamen aufgelistet.



Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!