Die Street Parade lockt jedes Jahr etwa eine Million Partygäste ans Zürcher Seebecken. Bild: watson

Detailhändler verzichten auf Glasflaschen an Zürcher Street Parade

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Detailhändler in der Stadt Zürich wollen an der Street Parade auf den Verkauf von gekühlten Spirituosen in Glasflaschen verzichten. In den vergangenen Jahren sorgten Scherben immer wieder für verletzte Teilnehmer und Ärger beim Veranstalter.

An der Street Parade am 10. August verzichten Migros und Coop in ihren Filialen rund um das Zürcher Seebecken auf den Verkauf von Glasflaschen, wie das «SRF Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» am Dienstag berichtete. Die Grossverteiler reagieren damit auf die zunehmenden Probleme mit Scherben während des Grossanlasses.

In den vergangenen Jahren sorgten zerbrochene Flaschen an der Street Parade immer wieder für Schnittverletzungen bei den Tanzenden. Zudem verursachte das Glas einen enormen Reinigungsaufwand. Statt Glas setzen die Händler in den betroffenen Filialen nun auf PET-Flaschen und Aludosen.

Die Organisatoren der Street Parade begrüssen diesen Schritt ausdrücklich. Der Verein hatte bereits seit längerer Zeit versucht, die Glasmenge auf dem Festgelände zu reduzieren.

Street-Parade-Präsident Joel Meier zeigt sich erfreut über die Entscheidung. «Es haben mehrere Gespräche mit den Detailhändlern stattgefunden. Es geht in kleinen Schritten vorwärts», sagte er gegenüber SRF. (sda)