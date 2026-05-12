freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz

Detailhändler verzichten auf Glasflaschen an Zürcher Street Parade

Impressionen von der Street Parade in Zürich, am 12. August 2023.
Die Street Parade lockt jedes Jahr etwa eine Million Partygäste ans Zürcher Seebecken.Bild: watson

Detailhändler verzichten auf Glasflaschen an Zürcher Street Parade

12.05.2026, 16:3012.05.2026, 16:30

Detailhändler in der Stadt Zürich wollen an der Street Parade auf den Verkauf von gekühlten Spirituosen in Glasflaschen verzichten. In den vergangenen Jahren sorgten Scherben immer wieder für verletzte Teilnehmer und Ärger beim Veranstalter.

An der Street Parade am 10. August verzichten Migros und Coop in ihren Filialen rund um das Zürcher Seebecken auf den Verkauf von Glasflaschen, wie das «SRF Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» am Dienstag berichtete. Die Grossverteiler reagieren damit auf die zunehmenden Probleme mit Scherben während des Grossanlasses.

In den vergangenen Jahren sorgten zerbrochene Flaschen an der Street Parade immer wieder für Schnittverletzungen bei den Tanzenden. Zudem verursachte das Glas einen enormen Reinigungsaufwand. Statt Glas setzen die Händler in den betroffenen Filialen nun auf PET-Flaschen und Aludosen.

Die Organisatoren der Street Parade begrüssen diesen Schritt ausdrücklich. Der Verein hatte bereits seit längerer Zeit versucht, die Glasmenge auf dem Festgelände zu reduzieren.

Street-Parade-Präsident Joel Meier zeigt sich erfreut über die Entscheidung. «Es haben mehrere Gespräche mit den Detailhändlern stattgefunden. Es geht in kleinen Schritten vorwärts», sagte er gegenüber SRF. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Fussgängerin stirbt im Spital nach Velo-Kollision in Birsfelden BL
Eine verunfallte 77-jährige Fussgängerin ist zwischenzeitlich im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mit. Die Frau wurde am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren.
Zur Story