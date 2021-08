Erneut lange Wartezeiten im Reiseverkehr am Gotthard

Axenstrasse am Vierwaldstättersee nach Steinschlag wieder offen

Die Axenstrasse am Vierwaldstättersee ist nach der mehrstündigen Sperrung in Uri wegen eines Steinschlags am Samstag wieder für den Verkehr geöffnet worden. Spezialisten des Bundes beurteilten die Lage im Gebiet «Gumpisch» und setzten die Schutznetze wieder instand.

Der Verkehrsweg habe um 12.30 Uhr wieder freigegeben werden können, teilte der Kanton Uri mit.

Überwachungsinstrumente hatten am Freitag um 19.20 Uhr Geländebewegungen bei «Gumpisch» festgestellt. Steine schlugen daraufhin in den …